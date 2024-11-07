Ребенок нарушил закон: в каких случаях накажут родителей?

Несовершеннолетие – это период жизни, который традиционно ассоциируется с защитой и поддержкой со стороны общества и государства. Однако несовершеннолетний возраст не гарантирует защиту от правонарушений и их последствий. Как показывает практика, ответственность за проступки может наступить гораздо раньше 18 лет, а в некоторых случаях наказание за действия несовершеннолетних могут понести родители. Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz подробно осветил существующие нормы законодательства, а также рассказал о штрафах за проступки детей.

В большинстве стран, включая нашу страну, несовершеннолетние могут нести уголовную ответственность с определенного возраста. Например, в Казахстане уголовная ответственность наступает с 16 лет, а в случае особо тяжких преступлений – с 14 лет.

Если гражданину РК исполнилось 16 лет, и он совершает противоречащий закону проступок, ему грозит штраф согласно административному кодексу. В частности, 66-я статья Кодекса указывает, что размер административного штрафа, налагаемого на несовершеннолетнего, не может превышать 10 МРП, что составляет 36 920 тенге.

При отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты штрафа, штраф налагается на родителей или опекунов и тех кто их заменяет.

При этом, в случае первых административных правонарушений к несовершеннолетним, как правило, применяются меры воспитательного воздействия. Это могут быть разъяснения законодательства, ограничение досуга или другие формы помощи, направленные на предотвращение повторных правонарушений в будущем. Такой подход призван не только наказывать за проступок, но и способствовать обучению и воспитанию молодежи.

Если родители не исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка, они также могут быть привлечены к ответственности согласно 127-й статье Кодекса об административных правонарушениях.

Ренат Зулхаиров подчеркнул, что меры, принимаемые в отношении родителей, начинаются с анализа ситуации на комиссиях по делам несовершеннолетних. Если выясняется, что родители злоупотребляют алкоголем или не обеспечивают детям надлежащие условия жизни, то такие семьи ставятся на профилактический контроль или другими словами на учет. Здесь ключевыми участниками становятся социальные службы, опека и образовательные учреждения, которые должны работать в тандеме.

Статистика по нарушениям в РК

По данным МВД за 10 месяцев 2024 года в стране было зарегистрировано 1 388 преступлений несовершеннолетними. Среди них наибольшую долю занимают кражи – 547 случаев.

На втором месте – грабежи, на третьем – хулиганство. Далее идут драки и причинение вреда здоровью.

Если верить статистике Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры, то за 10 месяцев текущего года зафиксирован всего один факт жестокого обращения несовершеннолетних с животными. Видимо, те два факта, которые произошли в октябре в Петропавловске и Актюбинской области не успели войти в эту статистику.

Как известно, детям нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых с 23.00, а в развлекательных заведениях - с 22.00. За нарушение этой нормы, только в этом году было привлечено более 100 тысяч родителей.

"То есть это около 100 тысяч несовершеннолетних мы на улице собрали именно после 11 часов ночи. Когда они находятся на улице в ночное время без сопровождения законных представителей, они могут совершить преступление или, как это бывает чаще всего, сами стать жертвами преступлений", - выразил свою точку зрения Зулхаиров.

Также предусмотрена ответственность предпринимателей за допущение нахождения в их заведениях несовершеннолетних. По словам Рената Зулхаирова, в этом году привлечено уже более двух тысяч предпринимателей за то, что они допустили нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время после 22 часов.

Какие штрафы предусмотрены?

По Уголовному кодексу, кража в общем случае попадает под действие уголовной ответственности с 16 лет, в то время как за кражу в особо крупном размере ответственность может наступить с 14 лет.

Наказание за кражу может включать лишение свободы на срок до 3 лет с возможной конфискацией имущества. Если же преступление классифицируется как хищение в особо крупном размере, то срок лишения свободы может достигать 5 лет.

Что касается грабежа, то за это также предусмотрена уголовная ответственность на срок до 4 лет. Однако если хищение было совершено с насильственными действиями, то несовершеннолетнему может грозить срок до 7 лет лишения свободы.

Ответственность за хулиганство, такое как нецензурная брань или разрушение общественного имущества, согласно статье 293 Уголовного кодекса, наступает с 16 лет и может составлять до 2 лет лишения свободы. Если же хулиганство совершено группой лиц или неоднократно, наказание может возрасти до 5 лет.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров также подчеркивает важность различия между мелким хулиганством и вандализмом.

"К вандализму относятся осквернение, уничтожение памятников истории и культуры, которые находятся под защитой государства", – поясняет он.

В случае вандализма регистрируются уголовные дела, и виновные привлекаются к уголовной ответственности. В этом году было зарегистрировано 5 подобных случаев.

С другой стороны, порча остановок, фонарей и окон расценивается как хулиганство, за которое предусмотрена ответственность в рамках Административного кодекса. Для взрослых это может обернуться арестом до 15 суток, тогда как в отношении несовершеннолетних арест не применяется, а ответственность несут их родители в виде штрафа.

Зулхаиров высказал своё мнение относительно соразмерности штрафов и совершенных детьми правонарушений.

"Вопрос здесь не в сумме штрафа. Штраф свою роль несет в том, чтобы взрослые пересмотрели своё поведение, обратили внимание на несовершеннолетних. Штраф больше носит воспитательный характер, чем карательный. На комиссиях я объясняю, что вы, родители в первую очередь отвечаете за своих детей", - пояснил он.

Корень зла

Как бы это банально не звучало, но причиной противозаконного поведения детей зачастую становится пример взрослых. С этим полностью согласен и Ренат Зулхаиров.

По его словам, дети чаще всего копируют поведение взрослых.

"Если ребенок видит, что дома отец, либо старшие люди поясняют свою правоту с помощью кулаков, ремня или крика, то точно такую же модель поведения они будут проецировать и на своих сверстников. Если родитель выбрасывает мусор не в мусорное ведро или мусорный контейнер, а, например, в подъезде, если он позволяет себе бросить окурок, фантики, бумажки мимо урны, загрязняя места общего пользования, то, соответственно, такое же поведение ребенок и будет дальше копировать. Это будет проявляться везде, ко всему: и к природе, и к животным и к людям. Это всё из практики. Когда мы общаемся с родителями, по их поведению мы понимаем, почему несовершеннолетние совершили те или иные правонарушения", - подчеркнул Ренат Зулхаиров.

Он рекомендует родителям быть внимательными к своим детям.

"Родители не совсем следят за доступом к интренету детей. Понятно, что они целыми днями заняты зарабатыванием денег и решением каких-то проблем. При этом дети остаются сами по себе, без внимания. Они сидят в сотовых телефонах. Родители вовремя не замечают изменения в их поведении", - сказал Зулхаиров.

Он отметил, что общество не должно оставатья равнодушным к нарушению закона подростками.

"Соседи, близкие родственники и просто прохожие не должны молчать, если дети совершают правонарушение, если они грубо выражаются, матерятся, хулиганят, они должны незамедлительно сообщить в органы внутренних дел или хотя бы просто замечание сделать. Потому что именно мы, общество, формируем поведение как свое, так и несовершеннолетних", - сказал Зулхаиров.

Одной из мер, предлагаемых для борьбы с правонарушениями среди несовершеннолетних, является взаимодействие полиции с образовательными учреждениями.

"Основная работа и надежда органов внутренних дел направлена на педагогов, и школьных психологов. Потому что у одного классного руководителя перед глазами 30 детей. Учителя каждый день видят, какое у детей между собой взаимоотношение. Кого обижают, кто замкнутым вдруг неожиданно стал, у кого поменялось поведение и так далее. Учителя, социальные педагоги, психологи должны нам сигнализировать и информировать по всем подобным проявлениям. У нас есть соответствующие совместные приказы, алгоритм реагирования. Как только к нам поступают сигналы от родителей или близких, мы оперативно реагируем, помогаем детям не совершать и не допускать правонарушений", - отметил Зулхаиров.

По его словам за каждой школой закреплены участковые инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные. Их основная задача – проводить регулярные встречи с учащимися, беседы о вреде алкоголя, наркотиков и последствиях нарушения закона.

"Нам важно объяснять детям, чем эти угрозы могут обернуться. Мы проводим различные акции и мероприятия, включая демонстрацию работы кинологических собак, и обучаем детей, как распознать опасные вещества", – поделился Ренат Зулхаиров.

Важно отметить, что наказание родителей за поведение детей не является единственным подходом к решению проблемы. Эффективная профилактика и воспитание, обладают гораздо большим эффектом. Общение, внимание и забота о детях со стороны родителей, а также их вовлеченность в жизнь ребенка могут помочь избежать проблем с законом.