Ребенка весом более 5 килограмм родила 39-летняя мать-героиня в Шымкенте
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
32Фото: otyrarkz
В Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила естественным путем своего десятого ребенка - девочку, которая весила более 5 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.
Гулбану, ставшая многодетной матерью, вышла замуж в 19 лет. За 20 лет семейной жизни она родила десятерых детей.
Супруги воспитывают десятерых сыновей и дочерей: Жанелю, Анелю, Мэлса, Айсану, Нурислама, Айдану, Хана, Жасмину, Зере и Аяулым. Старшие дети уже студенты.
Ее мужу Болату 43 года.
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