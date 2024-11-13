Ребенка весом более 5 килограмм родила 39-летняя мать-героиня в Шымкенте

В Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила естественным путем своего десятого ребенка - девочку, которая весила более 5 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Гулбану, ставшая многодетной матерью, вышла замуж в 19 лет. За 20 лет семейной жизни она родила десятерых детей.

Супруги воспитывают десятерых сыновей и дочерей: Жанелю, Анелю, Мэлса, Айсану, Нурислама, Айдану, Хана, Жасмину, Зере и Аяулым. Старшие дети уже студенты.

Ее мужу Болату 43 года.