  • 13 Ноября, 00:20
  • BAIGENEWS

Ребенка весом более 5 килограмм родила 39-летняя мать-героиня в Шымкенте

Сегодня, 00:15
АВТОР
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otyrarkz Сегодня, 00:15
Сегодня, 00:15
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Фото: otyrarkz

В Шымкенте 39-летняя Гулбану Пиримкулова родила естественным путем своего десятого ребенка - девочку, которая весила более 5 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

Гулбану, ставшая многодетной матерью, вышла замуж в 19 лет. За 20 лет семейной жизни она родила десятерых детей.

Супруги воспитывают десятерых сыновей и дочерей: Жанелю, Анелю, Мэлса, Айсану, Нурислама, Айдану, Хана, Жасмину, Зере и Аяулым. Старшие дети уже студенты.

Ее мужу Болату 43 года.

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