Ребенка спасли сотрудники ДЧС в городе Курчатов
Он остался один в квартире после того, как "заклинило" входную дверь.
Сегодня, 06:13
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Сегодня, 06:13Сегодня, 06:13
135Фото: МЧС РК
В одном из многоквартирных жилых домов Курчатова захлопнулась входная дверь в квартиру и 6 летний ребенок остался один, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Отец ребенка не сумел открыть дверь самостоятельно и обратился за помощью к сотрудникам ДЧС", – сообщили в ведомстве.
Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в квартиру через окно на третьем этаже. После этого, используя специальные инструменты, открыли дверь и передали ребенка отцу.
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