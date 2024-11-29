  • 29 Ноября, 07:32
  • BAIGENEWS

Ребенка спасли сотрудники ДЧС в городе Курчатов

Он остался один в квартире после того, как "заклинило" входную дверь.

Сегодня, 06:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 06:13
Сегодня, 06:13
135
Фото: МЧС РК

В одном из многоквартирных жилых домов Курчатова захлопнулась входная дверь в квартиру и 6 летний ребенок остался один, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Отец ребенка не сумел открыть дверь самостоятельно и обратился за помощью к сотрудникам ДЧС", – сообщили в ведомстве.

Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в квартиру через окно на третьем этаже. После этого, используя специальные инструменты, открыли дверь и передали ребенка отцу.

Самое читаемое

Наверх