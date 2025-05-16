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  • 16 Мая, 17:38
  • BAIGENEWS

Ребенка сбили на перекрестке левобережья Астаны

На пересечении Улы Дала и Аль-Фараби автомобиль сбил пешехода.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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t.me/krispastana Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: t.me/krispastana

В Астане произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрёстке улиц Улы Дала и Аль-Фараби. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны, в результате наезда:

"Легковой автомобиль совершил наезд на ребёнка. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время пострадавший находится в Многопрофильной городской детской больнице №2".

Обстоятельства ДТП уточняются. Подробности о состоянии ребёнка и виновнике аварии пока не сообщаются.

Ранее момент жуткого наезда на детей в Актау попал на видео.

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