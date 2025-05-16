Ребенка сбили на перекрестке левобережья Астаны
На пересечении Улы Дала и Аль-Фараби автомобиль сбил пешехода.
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
173Фото: t.me/krispastana
В Астане произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрёстке улиц Улы Дала и Аль-Фараби. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны, в результате наезда:
"Легковой автомобиль совершил наезд на ребёнка. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время пострадавший находится в Многопрофильной городской детской больнице №2".
Обстоятельства ДТП уточняются. Подробности о состоянии ребёнка и виновнике аварии пока не сообщаются.
Ранее момент жуткого наезда на детей в Актау попал на видео.
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