В Астане произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на перекрёстке улиц Улы Дала и Аль-Фараби. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения города Астаны, в результате наезда:

"Легковой автомобиль совершил наезд на ребёнка. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время пострадавший находится в Многопрофильной городской детской больнице №2".

Обстоятельства ДТП уточняются. Подробности о состоянии ребёнка и виновнике аварии пока не сообщаются.

Ранее момент жуткого наезда на детей в Актау попал на видео.