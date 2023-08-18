Ребенка покусали в частном детском саду Алматинской области

Ребенок получил сильные укусы в частном детском саду на юге Казахстана. Об инциденте сообщила правозащитник Дина Тансари, передаёт BaigeNews.kz.

Следы от укусов обнаружили после того как девочка 1,8 лет вернулась из частного детского сада "Жания" в селе Абай Алматинской области.

"Укусы на теле многочисленные, глубокие и продолжительные. Видно, что в одно место кусали несколько раз. И следы от зубов не маленьких детей! Ребёнок пережил адскую боль, и никто ему не помог. Сегодня у девочки поднялась температура. А укусы до крови — могло быть заражение, — написала Дина Тансари в Instagram.

В комитете по охране прав детей сообщили, что изучение с камер видеонаблюдения в саду подтвердило факт укусов. Однако подробности, кто и как обидел ребёнка, не уточняются.