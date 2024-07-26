Ребенка на электросамокате сбила "ГАЗель" в Алматы

Ребенок на самокате попал под колеса авто в Алматы, передаёт BaigeNews. На кадрах видео видно, как маленький мальчик самокате пересекает пешеходный переход, а в это время его сбивает "ГАЗель", которая двигалась на зеленый сигнал светофора.

“Полиция и медицинские службы работают на месте, чтобы установить все обстоятельства аварии и оказать необходимую помощь. Информация о состоянии мальчика и дальнейших действиях властей будет обновляться по мере поступления данных”, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.