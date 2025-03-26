Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК, Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев, совершили героическую транспортировку маленького пациента на вертолете "Ми-8" из района Улкен Нарын в Усть-Каменогорск для экстренной медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz. На борту вертолета с ребенком находилась бригада врачей санавиации, которые обеспечили сопровождение и неотложную помощь на протяжении всего пути.

Благодаря высокому профессионализму пилотов и врачей, полет прошел без происшествий, и ребенок, 2021 года рождения, был успешно доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится под внимательным наблюдением специалистов, и его жизни ничего не угрожает.