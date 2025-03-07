Реаниматолог спас девушку на борту рейса Fly Arystan
Она потеряла сознание.
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Реаниматолог центра педиатрии и детской хирургии спас девушку на борту рейса авиакомпании Fly Arystan, следовавшего из Шымкента в Астану, передаёт BaigeNews.kz.
20-летняя пассажирка потеряла сознание. На сигнал тревоги сразу отреагировали бортпроводники, которые вызвали на помощь врачей, находившихся на борту.
На призыв о помощи откликнулся высококвалифицированный специалист реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Нурсултан Курбанбеков, нейрохирург и кардиолог.
При осмотре пациентки он обнаружил нитевидный пульс и артериальное давление на нулевом уровне, что свидетельствовало о критическом состоянии.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям врачей, состояние девушки значительно улучшилось в течение нескольких минут.
"В анамнезе было выявлено, что уровень гемоглобина в крови составлял всего 61, и со слов девушки лечение не получала, что могло быть одной из причин потери сознания. В связи с этим врачами было рекомендовано обратиться за консультацией к специалистам для дальнейшего обследования и исключения возможных заболеваний, которые могут привести к таким состояниям", - резюмировали в Минздраве.