  • 7 Марта, 11:56
  • BAIGENEWS

Реаниматолог спас девушку на борту рейса Fly Arystan

Она потеряла сознание.

Сегодня, 11:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 11:15
Сегодня, 11:15
89
Фото: Unsplash

Реаниматолог центра педиатрии и детской хирургии спас девушку на борту рейса авиакомпании Fly Arystan, следовавшего из Шымкента в Астану, передаёт BaigeNews.kz.✔️

20-летняя пассажирка потеряла сознание. На сигнал тревоги сразу отреагировали бортпроводники, которые вызвали на помощь врачей, находившихся на борту.

На призыв о помощи откликнулся высококвалифицированный специалист реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Нурсултан Курбанбеков, нейрохирург и кардиолог.

При осмотре пациентки он обнаружил нитевидный пульс и артериальное давление на нулевом уровне, что свидетельствовало о критическом состоянии.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям врачей, состояние девушки значительно улучшилось в течение нескольких минут.

"В анамнезе было выявлено, что уровень гемоглобина в крови составлял всего 61, и со слов девушки лечение не получала, что могло быть одной из причин потери сознания. В связи с этим врачами было рекомендовано обратиться за консультацией к специалистам для дальнейшего обследования и исключения возможных заболеваний, которые могут привести к таким состояниям", - резюмировали в Минздраве.

Самое читаемое

Наверх