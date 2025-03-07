Реаниматолог центра педиатрии и детской хирургии спас девушку на борту рейса авиакомпании Fly Arystan, следовавшего из Шымкента в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

20-летняя пассажирка потеряла сознание. На сигнал тревоги сразу отреагировали бортпроводники, которые вызвали на помощь врачей, находившихся на борту.

На призыв о помощи откликнулся высококвалифицированный специалист реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" Нурсултан Курбанбеков, нейрохирург и кардиолог.

При осмотре пациентки он обнаружил нитевидный пульс и артериальное давление на нулевом уровне, что свидетельствовало о критическом состоянии.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям врачей, состояние девушки значительно улучшилось в течение нескольких минут.