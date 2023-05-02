Реальность без прикрас: как живут посёлки на границе с Россией

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по развитию 65 стратегически важных приграничных районов, но можно ли улучшить социально-экономическую ситуацию там, откуда буквально бегут казахстанцы? Как остановить отток населения из стратегически важных населенных пунктов?

Журналисты программы "Специальный репортаж" на канале @jibek_joly.tv отправились в граничащие с Россией поселки и увидели реальность без прикрас. Репортаж из Павлодарской области уже на YouTube-канале JIBEK JOLY NEWS / Жібек жолы жаңалықтары.