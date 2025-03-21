Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с экспертами, депутатами маслихата, членами Общественного совета и Национального курултая. Участники обсудили меры по реализации инициатив, озвученных Президентом Казахстана на IV заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Четыре стратегических направления, обозначенные Главой государства, включают в себя: развитие цифровых технологий и ИИ, энергетику, поддержку агросектора и повышение качества человеческого капитала.

Ерболат Досаев подчеркнул, что Алматы играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивая более 20% ВВП Казахстана и четверть всех доходов республики. В городе ведется системная работа по устойчивому экономическому росту, модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.

Развитие IT-сектора и креативных индустрий остается в числе приоритетов. На Алматы приходится 52% всех IT-услуг Казахстана, что делает его центром новой экономики.

Здравоохранение также получит значительное финансирование. В 2025 году его бюджет вырастет на 26% – до 70,5 млрд тенге. В планах строительство 28 медицинских объектов, включая больницы, поликлиники и перинатальные центры. В мае 2025 года откроется Национальный инфекционный научный центр, который станет ведущей исследовательской площадкой в Центральной Азии.

Эксперты и участники заседания выразили поддержку инициативам Президента, подчеркнув важность их реализации для будущего страны.