Министр культуры и информации в интервью "Казахстанской правде" подвела итоги деятельности ведомства за уходящий год и обозначила фронт работы на ближайшую перспективу, передаёт BaigeNews.kz.

- Аида Галымовна, возглавляемое Вами министерство отвечает в Правительстве за очень важный блок – идеологический. Деятельность МКИ охватывает целый ряд ключевых отраслей. И всё же, назовите самые важные направления, на которых министерство делало наибольший акцент в 2024 году.

- Думаю, будет не совсем корректным сказать, что министерство делает акцент на каких-то определенных направлениях, поскольку каждое из них в отдельности и все вкупе наполнены глубоким содержанием и призваны обеспечить решение задач, которые были поставлены перед нами Главой государства в контексте реализации идеологической политики. Поэтому мы не выделяем какие-то определенные направления, все они равнозначны и гармонично дополняют друг друга. Мы подходим к решению задач в сфере идеологии комплексно.

Например, только в сфере информационной политики министерство работает по тринадцати направлениям, в рамках которых находят отражение все политические, экономические и социальные процессы государства, призванные улучшить жизнь каждого казахстанца.

В первую очередь, информполитика направлена на освещение деятельности Главы государства и госорганов, информационное сопровождение Посланий Президента, его месседжей, данных на Национальном Курултае, экологической акции "Таза Қазақстан", инициативы "Закон и Порядок", не говоря уже о текущих событиях в жизни страны – информационная повестка очень разнообразна и обширна.

- Говоря об информационной политике, нельзя не упомянуть принятый в этом году Закон "О средствах массовой информации", который вызвал большую общественную дискуссию. В чем его суть, на Ваш взгляд?

- 19 июня Глава государства подписал Закон "О масс-медиа". Это была осознанная необходимость, поскольку действовавший на тот момент закон не отвечал современным реалиям и вызовам и нуждался в совершенствовании. Принятию закона предшествовала очень кропотливая и долгая работа. Проект разрабатывался не келейно, каждая статья обсуждалась с учетом прогрессивного международного опыта, с привлечением ведущих экспертов в области масс-медиа и, конечно же, с непосредственным участием журналистского сообщества. Все предложения коллег были услышаны и максимально учтены при разработке проекта закона. В итоге принятый закон, на мой взгляд, закрепляет ряд ключевых новелл, направленных на повышение статуса журналиста. В частности, установлены сроки давности, предъявляемые к материалам СМИ в один год, сокращено время рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней, создан Общественно-профессиональный совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ, обеспечены правовые гарантии профессиональной деятельности журналиста. Вместе с тем увеличен еженедельный объем теле-, радиопрограмм на государственном языке, уменьшена ретрансляция иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле- и радиоканалах. Поэтому я считаю принятый закон о СМИ своевременным и прогрессивным.

- И тем не менее, не все коллеги согласны с новшествами в отраслевом законе. Не так давно журналисты оспаривали в суде новые типовые правила их аккредитации в госорганах. Да, суд отказал в иске, но хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет.

- Решение суда я комментировать не имею права, но уверена, что оно принималось с учётом всех доводов и аргументов сторон. Подавать в суд, будучи несогласным с нормами закона, – это цивилизованный подход, применяемый во всем мире. Тем не менее, отмечу, что при разработке и утверждении типовых правил, о которых вы говорите, были соблюдены все необходимые юридические процедуры. Эти правила нисколько не посягают на свободу слова, гарантированную нашей Конституцией. Они всего лишь регламентирует порядок аккредитации журналистов в тех или иных государственных органах или организациях. Ничего более. Кстати, такие требования предъявляются для представителей СМИ во всем мире.

В Казахстане зарегистрированы и работают около шести тысяч средств массовой информации, а иск подало 12 журналистов, которые систематически критикуют не только наше ведомство, но и другие госорганы. Они же обвиняют государство в отсутствии свободы слова. Но их бесконечная критика, открытый хейт чиновников, да даже этот иск – не самый ли веский аргумент в пользу того, что у нас сейчас самая настоящая свобода слова?

- Настоящим бичом современного информационного пространства стал противоправный контент, в том числе реклама финансовых пирамид и других мошеннических схем, заполонивший интернет и соцсети. Самое тревожное, что он доступен любому, даже детям. Как противодействует ваше министерство этому явлению?

- Действительно, это глобальный, признанный многими международными организациями вызов, с которым сталкивается весь мир, включая Казахстан. При этом законодательная база нашей страны предоставляет реальные рычаги, позволяющие выявлять и противостоять негативному контенту. C начала года на онлайн-платформах было выявлено более 54,5 тысяч фактов нарушения законодательства, около трети из которых было удалено.

Министерством ведется активное взаимодействие с популярными платформами из-за растущей проблемы вредного контента для детей в онлайн-пространстве. Встречи с собственниками онлайн-платформ "ВКонтакте", Mail.ru, "Одноклассники", TikTok, руководством компании Meta, владельцем Facebook, Instagram и WhatsApp, позволили озвучить новые требования к их деятельности со стороны Республики Казахстан.

В рамках контроля за соблюдением требований законодательства министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг продукции СМИ в режиме 24/7. После выявления нарушений в адрес администраций интернет-ресурсов направляются предупреждения об их устранении, а в случаях игнорирования предупредительных писем доступ к материалам и интернет-ресурсам прекращается в порядке, установленном Законом РК "О связи".

Работа в данном направлении продолжается непрерывно и будет только усиливаться.

- Казахстанские масс-медиа из года в год расширяют географию своего вещания. Зрители каких стран могут смотреть отечественное телевидение уже сегодня?

- Отвечая на ваш вопрос, начну, пожалуй, с того, что делается в республике для развития цифрового телевидения. В течение этого года было введено в эксплуатацию 580 радиотелевизионных станций цифрового эфирного телевещания. На сегодня более 95% населения страны охвачено цифровым эфирным вещанием.

При этом Казахстан расширяет международное сотрудничество в области радиовещания и телевидения. В частности, заключены меморандумы с Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения КНР, Медиакорпорацией Китая "Сhina Media Group", с Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, предусматривающие расширение обмена контентом и реализацию совместных медиапроектов. Помимо этого, телеканалы "24kz" и "Silk Way" включены в кабельные сети Азербайджана, наводятся "мосты" с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана. Отмечу также расширение присутствия казахстанского медиаконтента на российских площадках Megogo, ivi, Okko и КиноПоиск, на которых можно посмотреть отечественные сериалы "Келінжан", "Бәсеке", "Қарлығаш ұя салғанда", "Күләш", "Зауре", "Мезгілсіз махаббат", "Махаббатым жүрегімде", "Ана жүрегі", "Сүрбойдақ".

Важнейшим событием стало открытие в Казахстане регионального офиса всемирно известной телекомпании Euronews. В рамках соглашения в течение пяти лет планируется создание ряда телешоу, серий документальных фильмов о культуре и искусстве Казахстана, о бизнесе и экономике страны, интервью с известными личностями Казахстана и репортажей "Focus". Весь производимый контент будет представлен на семи языках. Соглашение также предусматривает работу Euronews academy по проведению ежегодных тренингов с международными экспертами для отечественных журналистов.

- Уходящий год был насыщен знаковыми культурными событиями международного масштаба, в рамках которых зарубежные ценители прекрасного открыли для себя Казахстан…

- Одна из задач, стоящих перед нашим министерством, – популяризация на мировом уровне национальной культуры, искусства, истории казахского народа – прямого наследника уникальной кочевой цивилизации Великой степи.

В рамках этой концепции мы ведем интенсивную работу. Нами был открыт портал Qazaq culture о культуре Казахстана, который вещает на 8 языках. В текущем году Казахстан впервые на официальном уровне представил собственный павильон на всемирно известной Венецианской биеннале, где традиционно представляются новейшие тенденции современного искусства, в парижском Музее азиатских искусств Гиме открылась выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи", которую посетили президенты Казахстана и Франции, в московском Большом театре состоялась премьера новой постановки оперы "Абай". Все перечисленные культурные события прошли с большим успехом и вызвали небывалый интерес к историческому наследию и искусству нашего народа. Помимо этого, были проведены Дни культуры Туркменистана, Азербайджана, Армении в Казахстане и Дни культуры Казахстана в Туркменистане. Также министерство организовало и провело на высоком уровне торжественные церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников.

Конечно, это стало возможно таланту наших деятелей искусств. Поэтому государство целенаправленно поддерживает и стимулирует их профессиональный рост. Благодаря поддержке Главы государства, с начала текущего года повышена заработная плата на 45% около 64 тысячам работников культуры, завершаются ремонтные работы на 45 и строительные работы на 255 объектах культуры по всей стране. Присвоены статус "Национальный" Академическому Казахскому музыкально-драматическому театру имени К.Куанышбаева и историко-культурному музею-заповеднику "Әзірет Сұлтан", статус "Академический" - Казахской государственной филармонии имени Жамбыла и Государственной концертной организации "Казахконцерт имени Р. Баглановой, также планируется присвоение статуса "Национальный" Государственному музею искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева, Центральному государственному музею Республики Казахстан, Национальному музею Республики Казахстан.

Помимо этого, в 2024 году созданы новые музыкальные коллективы - Государственный квинтет классических гитаристов при Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла и мультинациональный танцевальный коллектив "Бірлік" при Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, которые успешно гастролируют по стране и зарубежом.

- Мы являемся свидетелями того, как отечественный кинематограф набирает популярность, о чем свидетельствуют успех картин наших режиссеров на престижных кинофорумах, а также аншлаги в кинотеатрах. Что это: разовая яркая вспышка или всё же процесс?

- Уверена, что казахское кино еще не раскрыло свой истинный потенциал. У нашего кинематографа славное прошлое, связанное в первую очередь с киностудией "Казахфильм" и его отцами-основателями. И этот прочный базис должен стать отправной точкой для дальнейшего развития отечественной индустрии кино. А государство в лице нашего министерства будет продолжать всячески поддерживать таланты.

В этом году состоялись премьеры и вышли в широкий прокат 15 отечественных картин – "Алма мен адам", "Жел тоқтаған жер", "Алматы, я люблю тебя", "Жизнь после", "Соңғы үкім", "Жамбыл. Жаңа дәуір", "Баурына салу", "Операция "Набат", "Shulamah", "Носорог" ("Дала қасқыры"), "Братья", "Солдат любви" ("Стоп, ночь"), "Талақ", "Мама, я живая!", "Кажымукан". Все эти ленты созданы за счет государственных средств. До конца года будет завершено производство 17 кинокартин, из них 10 – полнометражных художественных, 1 – короткометражный художественный, 5 – документальных, 1 – анимационный.

При этом "Казахфильм" осуществляет важную работу по сохранению наследия киностудии: ведется оцифровка 11 фильмов, хранящихся в Государственном фильмофонде РФ и входящих в золотую коллекцию казахского кино, на стадии реставрации – 7 фильмов, созданных в советское время киностудией "Казахфильм".

Среди международных проектов отмечу запуск съемок фильма совместного производства "Победителей видно на старте" четырех стран – Казахстана, Франции, Нидерландов и Литвы. Впервые в этом году Казахстан выставлял стенд на кинорынке Marché du Film, проводимый в рамках Каннского фестиваля. Также национальные фильмы были представлены на кинорынках Кореи и Франции, планируется участие в кинорынках США и Нидерландов.

Как закономерный итог – в этом году семь наших фильмов получили 34 международные награды, а кинолента "Бауырына салу" выдвинута от нашей страны для участия в американской кинопремии "Оскар".

-Как Вы считаете, насколько улучшит развитие отечественного кино законопроект о прямом финансировании "Казахфильма"?

-К сожалению, на сегодняшний день в киностудии "Казахфильм" вследствие отсутствия прямого государственного финансирования сложилась критическая ситуация. Во время встречи с Президентом страны руководством киностудии был озвучен ряд проблемных вопросов "Казахфильма", по итогам которой Главой государства были даны четкие поручения. Правила игры изменились: кино должно работать на идеологию.

Поправки предлагают следующий механизм финансирования кинопроектов: Центр кино будет продолжать отбирать кинопроекты, но только среди частных кинокомпании, а "Казахфильм" будет производить фильмы по государственному заданию и не будет участвовать в открытых конкурсах Центра кино, не создавая конкуренцию частным киностудиям.

В данный момент на практике порядка 30% кинопроектов, победивших в открытом конкурсе Центра кино, – это кинопроекты "Казахфильма". Однако процедура отбора кинопроектов не всегда может обеспечить своевременное финансирование "Казахфильма", так как питчинг по определенным причинам может быть аннулирован, тем самым, производственная мощность и кадровый потенциал простаивают.

Например, в 2023 году из-за аннулирования решения конкурса Центра кино "Казахфильм" не начал производство ни одного нового кинопроекта. Важно отметить, что с 2019 года киностудия "Казахфильм" не получает напрямую государственную финансовую поддержку на производство фильмов. Основным доходом "Казахфильма" является производство фильмов, за счет которого покрываются расходы по заработной плате, коммунальным услугам и т.д. На сегодняшний день поправка в Закон РК "О кинематографии" в части поддержки киностудии "Казахфильм" находится на рассмотрении Сената в рамках проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".

Кроме того, под патронаж "Казахфильма" уже возращены организация и проведение международного кинофестиваля "Евразия" и дистрибуция национальных фильмов за рубежом. Будет продолжена модернизация киностудии, планируется проведение ремонтно-реставрационных работ в трех зданиях, являющихся памятниками истории и культуры республиканского значения. С акиматом города Алматы прорабатывается вопрос возврата изъятой акиматом 5,5 га земли "Казахфильма".

- Много вопросов вызывает дубляж фильмов на казахский язык. Какая работа ведется по улучшению его качества?

- Для увеличения казахоязычного киноконтента ежегодно для дубляжа 15 зарубежных фильмов МКИ выделяется 443 млн тенге. Отмечу при этом, что в 2023-2024 годах из-за строгих требований законодательства и продолжительности конкурсной процедуры (отборочный конкурс занимает не менее полугода) дистрибьюторы зарубежных фильмов отказались от участия в конкурсном отборе и выделенные на государственную поддержку дубляжа средства были возращены в бюджет. В этой связи за последние два года ни один иностранный фильм не был продублирован за счет господдержки. Для решения сложившейся ситуации министерством разработаны и внесены на рассмотрение парламента соответствующие поправки в действующее законодательство по упрощению жестких требований к отбору зарубежных фильмов для дубляжа на казахский язык. Министерство будет и далее прорабатывать внесение вышеуказанных поправок через другие законопроекты.

Между тем отмечу, что начиная с 2024 года голливудские студии за собственный счет начали дублировать свои блокбастеры на казахский язык. В 2024 году на казахском языке вышли в прокат голливудский блокбастер "Ойжұмбақ 2" ("Головоломка 2"), анимационные фильмы "Гадкий я 4" и "Моана 2". При этом "Ойжұмбақ 2" стал самым кассовым в истории проката дублированных фильмов на казахский язык, собрав более 100 миллионов тенге.

Кроме того, на казахском языке вышли в широкий прокат голливудские фильмы "Веном. Соңғы би", "Дикий робот", турецкий фильм "Cadi". Также официальными дистрибьюторами голливудских киностудии в Казахстане до конца года планируется мировая премьера на казахском языке блокбастера "Муфаса: Король Лев". За счет онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" в 2024 году продублированы на казахский язык фильмы: "Веном", "Гарфилд", "Легенда", "Джон Уик", "Переводчик" (Голливуд), "Рядом ревёт революция" (Индия). А за счет онлайн-кинотеатра "Bee TV" продублирован на казахский язык анимационный фильм "Да Винчидің таңғажайып оқиғалары". Работа по увлечению доли фильмов на казахском языке будет продолжена.

- Глава государства на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", в частности, сказал: "для уверенного движения вперед мы должны в полной мере осознать масштаб национальной истории, оберегать и продвигать свое культурное наследие". Что делается министерством в контексте данного поручения Президента?

- Это архиважная работа в контексте реализации государственной идеологической политики. Совсем недавно в Алматы состоялось заседание рабочей группы, созданной при нашем министерстве, по выработке комплекса мер по охране исторического и культурного наследия Казахстана, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Очевидно, что культурное наследие может стать основой для устойчивого развития туризма и креативных индустрий. Для этого, прежде всего, необходимо выстроить связь с местными сообществами, с носителями элементов нематериального культурного наследия, а также вовлечь местных жителей в процесс охраны и использования объектов историко-культурного наследия. В этих целях в состав рабочих групп были включены заместители акимов местных исполнительных органов.

На упомянутом заседании презентовали планы трёх рабочих подгрупп, которые предусматривают широкий перечень мер, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия нашего народа.

Первая подгруппа – по нематериальному культурному наследию (НКН). Первоочередное в ее плане – повышение квалификации сотрудников музеев, заповедников, библиотек и т.д. Еще один важный пункт – внедрение междисциплинарных образовательных программ в вузах. Как следствие, в Казахстане появятся дипломированные эксперты в области традиционных ремесел, нумизматики и бонистики, традиционных игр, реставраторы декоративно-прикладных изделий и др. Прорабатывается вопрос дополнения общеобразовательной программы "Физическая культура" занятиями по казахским традиционным играм. В плане рабочей подгруппы по НКН также – организация и проведение большой исследовательской работы, в том числе инвентаризация НКН, документирование технологии изготовления и декорации казахской юрты, казахского ковроткачества, находящегося под угрозой исчезновения.

Вторая подгруппа работает непосредственно с объектами Казахстана, находящимися под защитой ЮНЕСКО. В основном – это вопросы менеджмента, безопасности и инфраструктуры. Также в центре внимания экспертов – серийные транснациональные номинации "Шелковый Путь. Коридор Фергана-Сырдарья", "Шелковый Путь: Каспийско-Волжский коридор". В этом направлении идет совместная работа с местными исполнительными органами Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей.

Третья подгруппа работает над сохранением и продвиженим нашего документального наследия в рамках программы ЮНЕСКО "Память мира". Одна из ключевых задач – подготовка к номинированию "Қара сөздер" ("Слов назиданий") Абая и рукописей Машхур Жусупа Копеева в реестр ЮНЕСКО "Память мира". Ранее в 2003 году с этот перечень были включены рукописи Ходжа Ахмеда Яссауи, в 2005 году – документы антиядерного движения "Невада – Семипалатинск". Также прорабатывается вопрос создания Государственного реестра письменного наследия Казахстана.

Вместе с тем, в стране функционируют 12 республиканских музеев-заповедников, 8 из которых созданы в период Независимости. В общей сложности под охраной музеев-заповедников находятся более 15 тысяч гектаров земли историко-культурного назначения, под их охраной находятся более 200 памятников истории и культуры республиканского значения. Для определения стратегических задач музеев-заповедников на перспективу разработана Концепция по их развитию. Развивается и инфраструктура музеев-заповедников – с 2021 года в эксплуатацию сданы 4 визит-центра (Отырар, Улытау, Танбалы, Сарайшык), на стадии строительства 5 визит-центров (Есик, Ордабасы, Сауран, Гаухар-ана, Бозок) и имеются положительные экономические заключения по двум визит-центрам (Ботай, Берел). Их строительство необходимо для улучшения условий труда работников и для удобства посетителей и туристов. Музеи-заповедники оснащаются современным оборудованием – аудиогидами, тач-экранами. При этом в некоторых визит-центрах создаются учебные филиалы вузов.

Кроме того, как вам известно, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят шесть объектов Казахстана: мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, петроглифы археологического ландшафта Танбалы, Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана, Великий Шелковый путь: сеть маршрутов коридора Чанъань-Тянь-Шань, Западный Тянь-Шань и Туранские пустыни умеренного пояса. Нашим министерством совместно с ЮНЕСКО и учеными ведется планомерная работа по включению в список Всемирного наследия еще ряда объектов.

Министерством также вносятся поправки в законодательство, направленные на недопущение незаконного проведения археологических работ и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при проведении археологических работ. Для этого создается единая информационная база археологических объектов и Государственного фонда массовых археологических находок и материалов. Планируется создать резерват археологических объектов г. Туркестан и усилить меры по обеспечению сохранности мавзолея Кожа Ахмеда Яссауи.

- А как развивается книжное и архивное дело в Казахстане?

- В настоящее время в соответствии с поручениями Главы государства прорабатывается вопрос модернизации библиотек и строительство круглосуточной Президентской библиотеки. Помимо этого, внедряется дополнительный механизм стимулирования отечественных писателей и распространения общественно-значимой литературы путем предоставления специальных грантов. Данный подход позволит оставить авторские права у самих писателей и предоставит возможность продвижения готовых произведений в обществе. Наиболее популярные книги будут напечатаны и распространены по всем государственным библиотекам страны. На сегодняшний день ведется работа по внесению поправок в соответствующие Правила.

Отмечу также, что в этом году крупные отечественные издательства приняли участие в главной мировой книжной выставке – "Франкфуртской книжной ярмарке", цель которой – возродить торговлю книжными магазинами на международной арене, поднять книжный рынок на ступеньку выше и поддержать отечественных писателей и издателей.

Архивное дело. Сейчас сохранность документальной памяти обеспечивают 231 государственный архив, архив Президента РК, а также пять специальных государственных архивов. Объем Национального архивного фонда составляет свыше 27,5 млн единиц хранения, отложенные в 74,5 тыс. архивных фондах.

Между тем министерством разработан проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела". Целью принятия проекта является обеспечение сохранности документального историко-культурного наследия, в том числе электронных документов. В рамках проекта Закона предлагается четко определить состав Национального архивного фонда с включением новых видов документов таких как опытно-конструкторская, проектно-сметная и градостроительная документации, чертежи и текстовые записи к ним, копии архивных документов, выявленных за пределами Казахстана на правах подлинников и другие.

- В Казахстане, наконец-то, наводят порядок в сфере ономастики, чехарде с необоснованными переименованиями приходит конец. Как осуществляется данный процесс на деле?

- Как вы знаете, в 2023 году на втором заседании Национального Курултая Президент заявил он необходимости определить единый ряд выдающихся фигур в истории страны. Глава государства назвал ономастику "важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания" и потребовал прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям. Он поручил, чтобы все ономастические процедуры были четко регламентированы с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов.

Работа в данном направлении ведется нашим министерством при координации государственного советника РК Ерлана Карина.

Для решения поставленной Главой государства задачи по централизации сферы ономастики и формированию единого списка исторических личностей страны министерством принят ряд мер.

Так, совместно с министерством нацэкономики внесены изменения и дополнения в соответствующие законодательные акты, в соответствии с которыми вопрос наименования и переименования населенных пунктов, улиц в городах районного значения будет осуществляться с согласия Республиканской комиссии по ономастике. Этот процесс требует всестороннего изучения сферы ономастики по всей республике.

Кроме того, для прекращения практики присвоения имен деятелей советского периода различным объектам разработан и утвержден список "Тарихи тұлғалар". Перечни "Жер-су атаулары" и "Дәстүрлі атаулар", которые используются в процессе наименования населенных пунктов и составных частей, были пересмотрены совместно с Институтом языкознания им. А.Байтурсынулы и Институтом литературы и искусства им. М.Ауэзова.

Вместе с тем внесены изменения и дополнения в методические рекомендации по организации ономастических работ; для разъяснения утвержденных новых норм законодательства и перечней "Тарихи тұлғалар", "Жер-су атаулары" и "Дәстүрлі атаулар" было проведены республиканские и региональные семинары в пяти регионах.

Также по поручению государственного советника РК министерством совместно с местными акиматами утверждена Дорожная карта по наименованию и переименованию населенных пунктов и улиц, не вызывающих резонанса в обществе. Для предотвращения массового присвоения имен частным образовательным организациям итоговый проект соответствующего закона внесен в аппарат Правительства.

Между тем министерством реализуется проект "Систематизация ономастических наименований историко-диахроническим методом". В рамках проекта проведены исследования в архивах и библиотеках Казахстана, Латвии, России, Турции, Азербайджана, Монголии, Китая и определены исторические названия ряда казахстанских ономастических объектов.

- В своем сентябрьском Послании Глава государства отметил, что креативная индустрия – еще одна точка роста экономики и занятости. Каково положение дел с развитием этого направления?

- Президент гораздо раньше обратил внимание на развитие этой сферы. В 2021 году в Казахстане был создан проектный офис по развитию креативных индустрий. Тогда началась межведомственная работа по выработке государственной политики в данном направлении. Далее в 2023 году в своем Послании народу Казахстана Президент поручил создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране.

В прошлом году при Министерстве был создан департамент креативных индустрий. Разработан проект закона по вопросам поддержки и развития отрасли, в рамках которого рассматривается создание Фонда поддержки креативных индустрий. В начале этого года 40 видов креативной деятельности включены в специальный режим розничного налога. Бизнес освобожден от уплаты всех видов налогов (КПН, ИПН, НДС) и выплачивает единый налог – 2-4% для ИП, 8% для ТОО.

В настоящее время в сфере креативных индустрий зарегистрированы 45 597 субъектов, в которых занято 134 207 человек, при этом наибольшее количество людей задействованы в сферах IT и геймдевелопмент, архитектура и мода, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи.

Одна из главных наших задач – обеспечить защиту интеллектуальной собственности креаторов. Проводятся обучающие семинары, тренинги. Идет тесное сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Мы также работаем над повышением квалификации отечественных креаторов за рубежом. В начале 2025 года в рамках международной программы "Болашақ" планируется отправка на стажировку 20 представителей креативных индустрий по направлению "Кино и анимация" в Великобританию. Креаторам предоставляется возможность получения международного опыта у ведущих специалистов в этой сфере. Вместе с тем в таких университетах, как Almaty Management University, De Monfort University Kazakhstan и Coventry University Kazakhstan имеются специальности по креативным индустриям, в рамках которых предусмотрены зарубежные стажировки.

- Насколько активно в стране развивается гражданский сектор?

- В Казахстане наблюдается положительная динамика в деятельности этого важного сектора. В настоящее время зарегистрировано более 22 тысяч НПО, из них активно работают 17 тысяч. Министерством работа проводится по трем основным направлениям: создание институциональных основ развития, выстраивание диалогового формата взаимодействия, развитие гражданских инициатив и повышение устойчивости НПО. Вместе с тем созданы институциональные основы развития, совершенствуются механизмы финансирования НПО, выстраивается диалоговый формат взаимодействия.

Действующие НПО охватывают широкий спектр вопросов общественного развития по направлениям: образование, наука, спорт и культура, социальная работа и услуги, поддержка социально-уязвимых слоев населения, защита прав, законных интересов граждан и организаций, поддержка молодежной политики и детских инициатив, укрепление общественного согласия и национального единства, охраны здоровья граждан пропаганда ЗОЖ.

В этом контексте также остановлюсь на сфере религии. В данном случае государственная политика осуществляется по трем основным стратегическим направлениям: укрепление светских принципов развития государства, обеспечение гармоничных государственно-конфессиональных отношений, недопущение распространения радикальной идеологии в обществе. При этом продолжается активная работа по профилактике и контрпропаганде идеологии религиозного экстремизма в интернет-пространстве. В результате от источников деструктивной пропаганды отведено свыше 600 тыс. пользователей.

Планомерно ведется работа в рамках теолого-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радикальной религиозной идеологии, в том числе женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках спецопераций "Жусан". Имеется положительная тенденция отказа от радикальных взглядов и принятия норм традиционной религии из числа граждан, возвращенных из зон террористической активности. По данным регионов, 97% репатрианток отказались от радикальных взглядов.

- В Казахстане реализуется целенаправленная политика по защите института семьи, достижению гендерного равенства. Какие приоритеты министерства в данных направлениях вы бы отметили?

- Начну с молодежной политики. Нами начата работа по полной трансформации Молодежных ресурсных центров (МРЦ). Отныне одной из основных задач МРЦ станет адресная работа с молодежью, особенно с уязвимыми группами и молодежью категории NEET. Реализуется проект по информационно-аналитическому сопровождению мер государственной молодежной политики "Jastar live", который унифицирует все меры государственной поддержки оказываемой молодежи.

Семейная политика. На сегодняшний день для оказания комплексной помощи семьям функционирует 68 Центров поддержки семьи. Центры осуществляют меры по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов, координации работы по охвату поддержкой лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказанию поддержки лицам с признаками бытового насилия.

Министерством в целях развития осознанного создания семьи совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запущен проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам. Для продвижения традиционных нравственных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака ежегодно проводится Национальный конкурс "Мерейлі отбасы", который из года в год становится все более популярным.

Ведется активная работа для достижения гендерного равноправия. В различных сферах экономики страны заняты 4,4 млн женщин. По состоянию на 1 июля 2024 года доля женщин на госслужбе составилп 55,8%, а доля женщин, занимающих руководящие должности, – 39,3%. При этом регулярно проводится контроль и мониторинг исполнения Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. С 2024 года реализуется правительственный План действий по расширению экономических возможностей для женщин.

- Спасибо за беседу!