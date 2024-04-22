"Реал" вырвал победу в матче против "Барселоны"

Pавершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский "Реал" и "Барселона", передает BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

Команды играли на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. "Реал" одержал победу со счётом 3:2.

На шестой минуте счет открыл защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен. На 18-й минуте нападающий хозяев Винисиус Жуниор реализовал пенальти. На 69-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин вывел "Барселону" вперёд. "Реал" сравнял счет усилиями защитника Лукаса Васкеса на 73-й минуте. Победу хозяевам поля принес полузащитник Джуд Беллингем, который отличился на 90+1-й минуте.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. "Барселона" находится на второй строчке, заработав 70 очков.