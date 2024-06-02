Мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" в финале Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов УЕФА обыграл "Боруссию" из Дортмунда, передает BaigeNews.kz.



Матч прошел в Лондоне на стадионе Уэмбли.



Финальный счет матча 0:2 в пользу испанского клуба. Голы забили Карвахаль на 74 минуте и Жуниор на 83 минуте.