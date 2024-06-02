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Мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 02:06
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Чемпионат.com. Сегодня, 02:06
Сегодня, 02:06
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Фото: Чемпионат.com.

Мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов УЕФА обыграл "Боруссию" из Дортмунда, передает BaigeNews.kz.

Матч прошел в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Финальный счет матча 0:2 в пользу испанского клуба. Голы забили Карвахаль на 74 минуте и Жуниор на 83 минуте.

 

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