Мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 02:06
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Сегодня, 02:06Сегодня, 02:06
113Фото: Чемпионат.com.
Мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов УЕФА обыграл "Боруссию" из Дортмунда, передает BaigeNews.kz.
Матч прошел в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Финальный счет матча 0:2 в пользу испанского клуба. Голы забили Карвахаль на 74 минуте и Жуниор на 83 минуте.
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