"Реал" разгромил "Барселону" и в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании

Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу, который прошел в Эр Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет трик оформил Винисиус Жуниор, еще один гол забил Родриго. У каталонцев отличился Роберт Левандовский.

На 71-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Рональд Араухо. "Реал" в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании. Рекорд по этому показателю принадлежит "Барселоне", у которой 14 трофеев.