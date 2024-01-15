"Реал" разгромил "Барселону" и в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
110Фото: Yasser Bakhsh / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу, который прошел в Эр Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.
Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет трик оформил Винисиус Жуниор, еще один гол забил Родриго. У каталонцев отличился Роберт Левандовский.
На 71-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Рональд Араухо. "Реал" в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании. Рекорд по этому показателю принадлежит "Барселоне", у которой 14 трофеев.
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