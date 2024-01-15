  • 15 Января, 08:54
  • BAIGENEWS

"Реал" разгромил "Барселону" и в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании

Сегодня, 07:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Yasser Bakhsh / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Сегодня, 07:38
Сегодня, 07:38
110
Фото: Yasser Bakhsh / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Мадридский "Реал" разгромил "Барселону" в финальном матче Суперкубка Испании по футболу, который прошел в Эр Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportbox.ru.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет трик оформил Винисиус Жуниор, еще один гол забил Родриго. У каталонцев отличился Роберт Левандовский.

На 71-й минуте красную карточку получил защитник "Барселоны" Рональд Араухо. "Реал" в 13 й раз завоевал Суперкубок Испании. Рекорд по этому показателю принадлежит "Барселоне", у которой 14 трофеев.

Самое читаемое

Наверх