  • 3 Августа, 23:23
  • BAIGENEWS

Реакция родных на "серебро" Наримана Курбанова попала на видео

Сегодня, 21:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
https://t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
255
Фото: https://t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Эмоции родных и близких гимнаста Наримана Курбанова на его серебряную медаль Олимпиады в Париже попали на видео, передаёт BaigeNews.kz. 

На кадрах видно, как рады победе казахстанца его дядя, наставник и друзья.

Напомним, сегодня Нариман Курбанов завоевал историческое "серебро" для страны. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.

Теперь в активе Казахстана четыре медали: "золото" от  дзюдоиста Елдоса Сметова, "серебро" от гимнаста Наримана Курбанова и две "бронзы" — первую завоевали стрелки  Ислам Сатпаев и Александра Ле, а вторую  — дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Кроме того, ещё две медали, как миниму бронзовые, гарантировали себе боксёры Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай

 

 

Самое читаемое

Наверх