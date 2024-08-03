Реакция родных на "серебро" Наримана Курбанова попала на видео

Эмоции родных и близких гимнаста Наримана Курбанова на его серебряную медаль Олимпиады в Париже попали на видео, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как рады победе казахстанца его дядя, наставник и друзья.

Напомним, сегодня Нариман Курбанов завоевал историческое "серебро" для страны. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.

Теперь в активе Казахстана четыре медали: "золото" от дзюдоиста Елдоса Сметова, "серебро" от гимнаста Наримана Курбанова и две "бронзы" — первую завоевали стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, а вторую — дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Кроме того, ещё две медали, как миниму бронзовые, гарантировали себе боксёры Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай