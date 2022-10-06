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  • "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане
BaigeNews.kz. Сегодня, 14:21
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Фото: BaigeNews.kz.

"Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане

В столице проходит IX Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Приоритетные направления реабилитологии и курортологии", посвящённая Году детей и 15-летию Национального центра детской реабилитации, передаёт BaigeNews.kz.

На церемонии открытия конференции Татьяна Адерихина, руководитель программ ЮНИСЕФ по образованию в Казахстане, отметила важность ранней детской реабилитации. 

"Реабилитация для нас - это всё. В некоторых странах, чтобы правильно выполнять социальную модель, начинается всё с раннего вмешательства.  Мы смотрим на социальные аспекты и барьеры, которые могут мешать правильно реабилитироваться на тех условиях, в которых живёт ребенок", - сказала она. 

В Казахстане сегодня налаживается система помощи людям с ограниченными возможностями. Так считает кандидат медицинских наук, председатель совета директоров НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Бексултан Туткушев.

"Можно создать прекрасный центр, можно создать прекрасные условия, но самое главное - чтобы из этого центра дальше продолжили работу и сделали систему детской реабилитологии по Казахстану, участвовали в принятии различных законодательных актов", - отметил он. 

В работе конференции принимают участие отечественные и зарубежные учёные, специалисты ведущих реабилитационных центров, санаторно-курортных учреждений.

Фирмы-производители и фармацевтические компании представляют на выставке новшества в медицинском и специализированном оборудовании. Также участвуют представители здравоохранения из Казахстана, Монголии, Индии, России, Италии, Южной Кореи, Польши, Чехии, Кыргызстана, Армении, Германии, Узбекистана, Литвы, Нидерландов, Грузии, Австралии.  

Фото автора.



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#реабилитация #медицина
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:21
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