Новый реабилитационный центр для военных открыли в Казахстане

Медицинское подразделение находится в ведении Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны в г. Щучинске Акмолинской области, передаёт BaigeNews.

В торжественном мероприятии открытия реабилитационного центра приняли участие аким Бурабайского района Арай Садыков, представители руководства Министерства обороны, Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил и личный состав Щучинского гарнизона.

С важным событием участников мероприятия поздравил заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров. Он отметил, что это первый центр реабилитации, где будут проходить санаторно-курортное и восстановительное лечение военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и отличившиеся в боевой и повседневной жизнедеятельности войск.

"С учетом приоритета здоровья нации, обозначенного Главой государства, министр обороны поставил задачу в кратчайшие сроки создать центр восстановительного лечения военнослужащих. Сегодня мы являемся свидетелями этого события. Укомплектованный профессионально подготовленными специалистами и оснащенный современным оборудованием центр позволит ежегодно проводить медицинскую реабилитацию более 1500 военнослужащих с заболеваниями сердца, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата", – раскрыл возможности подразделения заместитель министра.

Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Ержан Смайыл, за один заезд, длящийся десять суток, здесь могут пройти реабилитацию 60 человек. Пациенты смогут заняться лечебной физкультурой, получить фито-, физиолечение, включающее электросветолечение, магнитотерапию, парафинолечение и электросон, комплекс водных процедур, лечебно-профилактический массаж, ингаляции и аэротерапию.

На днях состоялся заезд в отделение реабилитации 30 военнослужащих. В последующие месяцы центр перейдет на полную загрузку.