Реабилитационный центр для артистов балета открылся на базе театра Astana Opera, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Здесь артисты смогут восстановить здоровье после долгих физических нагрузок или полученных травм на сцене. Чаще всего они сталкиваются с профессиональными нервномышечными заболеваниями во время репетиций и спектаклей. Пройти оздоровительный курс могут и сотрудники производственных цехов. Центр площадью больше 100 квадратных метров оснащён высокотехнологичным оборудованием. Помощь будут оказывать врач-реабилитолог и медсёстры. В год профилактикой и реабилитацией здесь планируют охватить 600 человек.