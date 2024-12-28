Реабилитационный центр для артистов открылся в Astana Opera
Ранее артистам приходилось обращаться в клиники общего профиля.
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Реабилитационный центр для артистов балета открылся на базе театра Astana Opera, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Здесь артисты смогут восстановить здоровье после долгих физических нагрузок или полученных травм на сцене. Чаще всего они сталкиваются с профессиональными нервномышечными заболеваниями во время репетиций и спектаклей. Пройти оздоровительный курс могут и сотрудники производственных цехов. Центр площадью больше 100 квадратных метров оснащён высокотехнологичным оборудованием. Помощь будут оказывать врач-реабилитолог и медсёстры. В год профилактикой и реабилитацией здесь планируют охватить 600 человек.
"Весь спектр физиотерапевтических процедур здесь предоставлен. Это лазеротерапия, ультразвуковая терапия, высокоинтенсивный магнит, лимфодренаж прессотерапия, декартерапия и ударно-волновая терапия. Это полный набор, с которым можно со всех сторон подойти к проблеме пациента. Травмы, в принципе, схожи по возникновению. Чаще всего это, конечно, ноги, колени, голеностоп, поясница. У солистов, например, это шейные проблемы, плечо", – отметил врач-реабилитолог Эдуард Варушкин.
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