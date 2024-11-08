Разжигательницу национальной розни жёстко наказали в Жанаозене

В Жанаозенском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, обвинённой в разжигании социальной, национальной розни, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 16 апреля подсудимая Д. через социальную сеть TikTok умышлено опубликовала видео, в котором призывала людей к агрессии и совершению насильственных действий, тем самым разжигала социальную и национальную рознь", - сообщили в суде.

Женщина, не признав вину, просила вынести оправдательный приговор.

Суд при назначении наказания учёл в качестве смягчающих уголовную ответственность обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

"Д. признана виновной по части 1 статьи 174 УК, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с лишением права заниматься публичной деятельностью, организацией различных мероприятий сроком на три года, и привлечения к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.