Задержан разыскиваемый по делу об убийстве в Москве - 42-летний мужчина был схвачен в Туркестанской области при попытке пересечь государственную границу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отметим, его разыскивали правоохранительные органы России за убийство жителя Москвы.

Кроме того, в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша. Об этом сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

К слову, полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.

Как отметил спикер, на постоянной основе проводится работа с зарубежными коллегами, в результате которой за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.

"В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. В городе Анталья Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул Кана Нурмагамбетов.

В общей сложности за первые два месяца 2025 года сотрудники МВД успешно задержали 311 разыскиваемых.