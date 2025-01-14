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Разыскиваемого за убийство казахстанца задержали в Баку

В настоящее время фигурант содержится под стражей.

Сегодня, 21:05
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: polisia.kz

По запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту города Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на передает Polisia.kz.

"Разыскиваемый, желая похитить деньги у потерпевшего, нанес ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Затем злоумышленник вывез тело в Илийский район Алматинской области", - говорится в сообщении.

После совершения преступления мужчина покинул страну. В настоящее время фигурант содержится под стражей.

Напомним, подозреваемого в убийстве задержали нацгвардейцы в Кокшетау.

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