Разыскиваемого за незаконный оборот психотропных веществ экстрадировали из Армении

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии МИД из Армении экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее костанайской полицией при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона изобличён подозреваемый.

Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск.

В сентябре прошлого года мужчину задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.

Подозреваемый водворён в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.