Разыскиваемого за незаконный оборот психотропных веществ экстрадировали из Армении
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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии МИД из Армении экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее костанайской полицией при проведении оперативно-розыскных мероприятий в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона изобличён подозреваемый.
Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск.
В сентябре прошлого года мужчину задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.
Подозреваемый водворён в следственный изолятор Актау.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
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