Разыскиваемого несколько месяцев актюбинца нашли в общей могиле

Шокирующая история произошла в Актобе. Местная жительница заявила в полицию о пропаже брата и там узнала, что родственника похоронили в общей могиле вместе с другими неопознанными лицами. Как оказалось, мужчина утонул ещё летом, но стражи порядка не сообщили об этом семье. Родные погибшего уверены – это халатность со стороны правоохранительных органов и требуют наказать ответственных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сестра погибшего мужчины Жанат Имангалиева до сих пор не может прийти в себя от пережитого. Она рассказывает брат жил один, работал на стройке. Когда мужчина перестал выходить на связь, родственники не сразу забили тревогу. Подумали, что он уехал работать на объект. Всё это время женщина безуспешно пыталась связаться с братом, и в сентябре пошла в полицию. То, что сказали ей в отделении, шокировало женщину.

"В отделении у меня спросили фамилию брата. Потом мне показали фото брата и уточнили, он ли это. Я подтвердила. И мне сказали, что он утонул ещё 26 июня. На мой вопрос, почему не сообщили сразу, ничего не ответили", - рассказала Жанат Имангалиева.

Семье всё же удалось найти захоронение мужчины и провести необходимые обряды. Как выяснилось, его похоронили только в начале сентября. Два с половиной месяца тело находилось в морге. Родственники не могут понять, почему за столько времени никто их так и не оповестил.

"Отделение полиции от нас в двух шагах находится. Участковый прекрасно знал брата, где он живёт, где работает. Найти нас не было проблемой. Но этого делать не стали. Тело брата больше двух месяцев пролежало в морге. А 6 сентября его просто закопали, как бродягу. Через пять дней я пришла с заявлением о пропаже. Хочу, чтобы всех причастных к этому сотрудников наказали, вплоть до увольнения", - заявила Жанат Имангалиева.

Семья мужчины уверена – участковый и следователь допустили непозволительную халатность. В департаменте полиции сообщили, что сейчас ведётся служебное расследование.

"По данному факту в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение", - заверили в ведомстве.

В семье заявили, что будут внимательно следить за ходом проверки. В случае несогласия с её результатами, родственники погибшего намерены обратиться в вышестоящие органы.