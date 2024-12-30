В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола задержали иностранца, находившегося в розыске, передаёт BaigeNews.kz.

Cотрудниками линейного отдела полиции задержан мужчина, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путём присвоения и изготовления поддельных документов.

По данным полиции, мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путём подделки документов похитил 162 миллиона узбекских сумов.