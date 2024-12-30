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Разыскиваемого Интерполом мужчину задержали в Алматы

Его подозревают в крупных хищениях.

Сегодня, 19:19
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: polisia.kz

В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола задержали иностранца, находившегося в розыске, передаёт BaigeNews.kz.

Cотрудниками линейного отдела полиции задержан мужчина, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путём присвоения и изготовления поддельных документов. 

По данным полиции, мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путём подделки документов похитил 162 миллиона узбекских сумов.

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