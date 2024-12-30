Разыскиваемого Интерполом мужчину задержали в Алматы
Его подозревают в крупных хищениях.
Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
90Фото: polisia.kz
В международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола задержали иностранца, находившегося в розыске, передаёт BaigeNews.kz.
Cотрудниками линейного отдела полиции задержан мужчина, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путём присвоения и изготовления поддельных документов.
По данным полиции, мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путём подделки документов похитил 162 миллиона узбекских сумов.
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