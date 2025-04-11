Сотрудники криминальной полиции в Туркестанской области задержали 40-летнего мужчину, находившегося в международном розыске более шести лет, передаёт BaigeNews.kz.

Его искали с 2019 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, а нашли с помощью интеллектуальной камеры с функцией распознавания лиц — FaceID.

Продолжаются следственно-оперативные действия. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

С начала года полицейскими региона были установлены и задержаны 22 преступника, скрывавшихся от правосудия, из которых 10 находились в международном розыске.

Ранее сообщалось о том, что Интерпол разыскивает старшего брата экс-председателя мажилиса РК Нурлана Нигматулина.