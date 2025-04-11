Разыскиваемого Интерполом мужчину помогли задержать интеллектуальные камеры в РК
Его искали с 2019 года.
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
45Фото: polisia.kz
Сотрудники криминальной полиции в Туркестанской области задержали 40-летнего мужчину, находившегося в международном розыске более шести лет, передаёт BaigeNews.kz.
Его искали с 2019 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, а нашли с помощью интеллектуальной камеры с функцией распознавания лиц — FaceID.
Продолжаются следственно-оперативные действия. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.
С начала года полицейскими региона были установлены и задержаны 22 преступника, скрывавшихся от правосудия, из которых 10 находились в международном розыске.
Ранее сообщалось о том, что Интерпол разыскивает старшего брата экс-председателя мажилиса РК Нурлана Нигматулина.
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