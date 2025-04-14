Разыскиваемого Интерполом мошенника из Германии задержали в Астане
Интерпол и МВД Казахстана устроили охоту на беглецов.
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Почти 300 разыскиваемых преступников, десятки раскрытых дел, международное сотрудничество - таков итог масштабной оперативно-профилактической операции, которую МВД Казахстана провело совместно с коллегами из стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Операция была направлена на задержание лиц, находящихся в розыске, а также на поиск без вести пропавших. География задержаний охватывает Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Германию — и даже далёкий Грозный.
Среди самых громких случаев:
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В Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, более 13 лет скрывавшийся после группового изнасилования в Жамбылской области.
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В Сочи схвачен 22-летний интернет-мошенник, "работавший" в Жетісу.
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В Грозном задержан участник разбойного нападения 1996 года в Павлодарской области.
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В Астане взят под стражу 58-летний гражданин Германии - его разыскивал Интерпол по делу о крупном мошенничестве в Гамбурге.
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Там же задержан и гражданин Турции, обвиняемый в покушении на убийство.
Особое внимание - пропавшим без вести: установлено местонахождение 56 человек, среди них 10 несовершеннолетних. Так, в Актау нашли 15-летнюю девочку, ушедшую из дома 31 марта.
В общей сложности за два дня операции задержаны:
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284 разыскиваемых, из них:
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За убийства – 7
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За тяжкий вред здоровью – 9
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За разбои – 6
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За грабежи – 5
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За наркопреступления – 13
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32 задержания произведены за пределами РК,
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164 – по запросам других стран.
МВД подчеркивает: международное сотрудничество позволяет эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность, а также возвращать в правовое поле тех, кто годами скрывался от закона.
Ранее мы сообщали, что полторы тысячи казахстанцев находятся в международном розыске.
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