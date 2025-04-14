  • 14 Апреля, 14:51
  • BAIGENEWS

Разыскиваемого Интерполом мошенника из Германии задержали в Астане

Интерпол и МВД Казахстана устроили охоту на беглецов.

Сегодня, 14:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Разыскиваемого Интерполом мошенника из Германии задержали в Астане Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
80

Почти 300 разыскиваемых преступников, десятки раскрытых дел, международное сотрудничество - таков итог масштабной оперативно-профилактической операции, которую МВД Казахстана провело совместно с коллегами из стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операция была направлена на задержание лиц, находящихся в розыске, а также на поиск без вести пропавших. География задержаний охватывает Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Германию — и даже далёкий Грозный.

Среди самых громких случаев:

  • В Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, более 13 лет скрывавшийся после группового изнасилования в Жамбылской области.

  • В Сочи схвачен 22-летний интернет-мошенник, "работавший" в Жетісу.

  • В Грозном задержан участник разбойного нападения 1996 года в Павлодарской области.

  • В Астане взят под стражу 58-летний гражданин Германии - его разыскивал Интерпол по делу о крупном мошенничестве в Гамбурге.

  • Там же задержан и гражданин Турции, обвиняемый в покушении на убийство.

Особое внимание - пропавшим без вести: установлено местонахождение 56 человек, среди них 10 несовершеннолетних. Так, в Актау нашли 15-летнюю девочку, ушедшую из дома 31 марта.

В общей сложности за два дня операции задержаны:

  • 284 разыскиваемых, из них:

  • За убийства – 7

    • За тяжкий вред здоровью – 9

    • За разбои – 6

    • За грабежи – 5

    • За наркопреступления – 13

  • 32 задержания произведены за пределами РК,

  • 164 – по запросам других стран.

МВД подчеркивает: международное сотрудничество позволяет эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность, а также возвращать в правовое поле тех, кто годами скрывался от закона.

Ранее мы сообщали, что полторы тысячи казахстанцев находятся в международном розыске.

Самое читаемое

Наверх