Почти 300 разыскиваемых преступников, десятки раскрытых дел, международное сотрудничество - таков итог масштабной оперативно-профилактической операции, которую МВД Казахстана провело совместно с коллегами из стран СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операция была направлена на задержание лиц, находящихся в розыске, а также на поиск без вести пропавших. География задержаний охватывает Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Турцию, Германию — и даже далёкий Грозный.

Среди самых громких случаев:

В Бишкеке задержан 39-летний казахстанец, более 13 лет скрывавшийся после группового изнасилования в Жамбылской области.

В Сочи схвачен 22-летний интернет-мошенник, "работавший" в Жетісу.

В Грозном задержан участник разбойного нападения 1996 года в Павлодарской области.

В Астане взят под стражу 58-летний гражданин Германии - его разыскивал Интерпол по делу о крупном мошенничестве в Гамбурге.

Там же задержан и гражданин Турции, обвиняемый в покушении на убийство.

Особое внимание - пропавшим без вести: установлено местонахождение 56 человек, среди них 10 несовершеннолетних. Так, в Актау нашли 15-летнюю девочку, ушедшую из дома 31 марта.

В общей сложности за два дня операции задержаны:

284 разыскиваемых , из них:

За убийства – 7 За тяжкий вред здоровью – 9 За разбои – 6 За грабежи – 5 За наркопреступления – 13

32 задержания произведены за пределами РК ,

164 – по запросам других стран.

МВД подчеркивает: международное сотрудничество позволяет эффективно выявлять и пресекать преступную деятельность, а также возвращать в правовое поле тех, кто годами скрывался от закона.

Ранее мы сообщали, что полторы тысячи казахстанцев находятся в международном розыске.