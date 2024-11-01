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Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте

Сегодня, 12:27
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Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
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Управлением по противодействию экстремизму департамента полиции города в ходе оперативных мероприятий задержан мужчина, объявленный в межгосударственный розыск около полугода назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отношении задержанного в соседней стране расследуется уголовное дело по факту распространения материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма с использованием интернета. Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос об его экстрадиции.

 

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