Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте
Сегодня, 12:27
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Сегодня, 12:27Сегодня, 12:27
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Управлением по противодействию экстремизму департамента полиции города в ходе оперативных мероприятий задержан мужчина, объявленный в межгосударственный розыск около полугода назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отношении задержанного в соседней стране расследуется уголовное дело по факту распространения материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма с использованием интернета. Сейчас мужчина находится под стражей, решается вопрос об его экстрадиции.
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