Разыгрывать квартиры и машины среди новорождённых предложили в России

В России вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить "всероссийскую лотерею новорождённых", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По его мнению, можно ежемесячно разыгрывать среди новорождённых россиян 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома. Цель инициативы – стимулирование рождаемости.

"В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорождённых принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране", – объяснил депутат.

По словам Чернышова, участие в розыгрыше может быть автоматическим – списки предоставят ЗАГСы.

Депутат назвал идею "вполне рабочей" и описал примерный её механизм: победителей предлагается выбирать случайным образом по спискам в органах ЗАГС, а затем объявлять победителей в торжественной обстановке и вручать награды родителям.

Парламентарий добавил, что подобные лотереи уже проводились в Хабаровске и Ленобласти, а их опыт был положительным.