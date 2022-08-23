Разъярённый бык ворвался в израильский банк

Разъярённый бык ворвался в один из банков в израильском городе Лод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой израильские СМИ.

На видео из городского офиса управления банка видно быка, запертого в коридоре, и группу мужчин, пытающихся его прогнать.

Бык метался по коридорам банка, убегая от погони сотрудников. Как выяснилось, животное принадлежит одному из местных жителей.