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Скриншот из видео Сегодня, 04:44
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Фото: Скриншот из видео

Разъярённый бык ворвался в израильский банк

Разъярённый бык ворвался в один из банков в израильском городе Лод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой израильские СМИ.

На видео из городского офиса управления банка видно быка, запертого в коридоре, и группу мужчин, пытающихся его прогнать.

Бык метался по коридорам банка, убегая от погони сотрудников. Как выяснилось, животное принадлежит одному из местных жителей.

"Хозяин быка, житель Лода, был установлен и прибыл на место происшествия. Он связал его и вызвал ветеринара. Муниципалитет Лода сообщил, что муниципальный ветеринар выстрелил в быка дротиком с транквилизатором, чтобы контролировать его. Мероприятие закончилось без жертв", – сообщает одно из израильских изданий.

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#мировые новости #Израиль #животные
Сегодня, 04:44
219
Журналист

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