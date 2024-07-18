Разврат и убийство ребенка: казахстанец получил пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за истязание и убийство ребенка, передаёт BaigeNews.

"СМУС области Абай осудил мужчину за развратные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка (ст.124 ч.2 УК), истязания (ст.110 ч.2 п.1 УК), убийство (ст.99 ч.3 УК), а его супругу – ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего (ст.141 ч.2 УК)", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 38-летний мужчина, находясь у себя дома в алкогольном опьянении без одежды при малолетних детях, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери.

Кроме того, мужчина подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка, оставленного супруге мужчины в качестве няни, матерью, уехавшей на заработки.

Все 4 месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение.

"Однажды с целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, мужчина никакой помощи ему не оказал. А после, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета. Супруга мужчины на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не предприняла должных мер по его защите и обеспечению безопасности", - добавили в пресс-службе суда.

Прокурор просил назначить мужчине пожизненное лишение свободы. С учетом отсутствия отягощающих факторов и наличия смягчающих обстоятельств в виде малолетних детей, прокурор просил назначить женщине наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы. Санкцией статьи 141 ч.2. предусмотрено также наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Мужчина признал полностью вину по истязанию, по остальным обвинениям отказался. Женщина свою вину признала полностью.

Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве малолетнего.

Его супруга признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и приговорена к 2,5 годам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.