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скриншот видео Сегодня, 16:58
38
Фото: скриншот видео

Разводивший огонь во время пожара в Алматы мужчина задержан

С помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе мужчина, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили полицейские, им оказался гражданин 1968 года рождения. Он признался в разведении костра.

Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и, якобы, хотел разогреть себе консервы, однако, когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место возгорания.

Полицейские перепроверяют его показания.

Напомним, во время пожара в Алматы свидетели зафиксировали на видео неизвестного, который разводил костёр. Полицейские пообещали него установить и принять установленные законом меры.

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#Пожар #Алматы
Сегодня, 16:58
38
Журналист

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