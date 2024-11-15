Развивать продовольственные пояса вокруг крупных городов намерены в Казахстане
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Выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание фермеров на опыт Акмолинской области, которая соответствует статусу "продовольственного пояса" Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Следует в полной мере использовать и возможности внутреннего рынка. Стоит отметить, что перед фермерами регионов, прилегающих к Алматы, Астане и Шымкенту, открываются большие возможности. Так, хорошим примером может служить Акмолинская область, которая соответствует статусу "продовольственного пояса" Астаны", - сказал Токаев.
По словам президента, в этом году общий объём сельскохозяйственного производства в регионе увеличился в два раза. Это очень хороший результат.
"В этом же ключе должны работать и другие регионы, прилегающие к городам, обладающими крупными рынками сбыта. В Казахстане производится большое количество продовольственной продукции. Необходимо шире продвигать отечественные товары, стимулируя спрос на них среди населения", - сказал Глава государства.
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