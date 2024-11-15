Развивать продовольственные пояса вокруг крупных городов намерены в Казахстане

Выступая на Первом форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание фермеров на опыт Акмолинской области, которая соответствует статусу "продовольственного пояса" Астаны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Следует в полной мере использовать и возможности внутреннего рынка. Стоит отметить, что перед фермерами регионов, прилегающих к Алматы, Астане и Шымкенту, открываются большие возможности. Так, хорошим примером может служить Акмолинская область, которая соответствует статусу "продовольственного пояса" Астаны", - сказал Токаев.

По словам президента, в этом году общий объём сельскохозяйственного производства в регионе увеличился в два раза. Это очень хороший результат.