Сотрудничество в области железнодорожного и морского транспорта расширят Казахстан и Туркменистан

Первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики прошло в Ашхабаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

На первом заседании казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики стороны договорились продолжить работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения, а также совместно развивать коридор "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран".

По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта: увеличить объемы перевозок по территориям двух стран, создать благоприятные тарифные условия, принять совместные меры по гармонизации развития инфраструктуры и внедрить цифровых решения для взаимного обмена информацией.