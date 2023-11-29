Сотрудничество в области железнодорожного и морского транспорта расширят Казахстан и Туркменистан
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Первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики прошло в Ашхабаде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.
На первом заседании казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики стороны договорились продолжить работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения, а также совместно развивать коридор "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран".
По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.
Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта: увеличить объемы перевозок по территориям двух стран, создать благоприятные тарифные условия, принять совместные меры по гармонизации развития инфраструктуры и внедрить цифровых решения для взаимного обмена информацией.
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