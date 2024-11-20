Развитии медиа-сферы, доктрина и новый закон о масс-медиа: о чем еще говорили эксперты Медиа Курултая

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков на полях XVI республиканского "Media Құрылтай" рассказал о проблемах медиа-сферы, передает корреспондент BaigeNews.

"Media Құрылтай, как всегда, собирает ряд представителей нашей медиа-сферы. Мы всегда обсуждаем открыто и достаточно широко все проблемы, которые сейчас у нас существуют. Это проблемы так называемого роста, они достаточно всем известны. На них есть у нас, в министерстве, конкретное видение, конкретное решение. Главные акценты и направления отображены как в информационной доктрине, которую подписал глава государства, так и в законе о масс-медиа, в которых четко указаны наши приоритеты", - сказал Канат Искаков.

Вице-министр обозначил приоритетные направления работы представителей медиа-сферы.

"Это, в первую очередь, осуществление информационного суверенитета нашей страны, увеличение и повышение конкурентоспособности наших средств массовой информации, доведение до нашего населения достоверной, оперативной информации о происходящем в стране. И соответственно все эти вызовы, которые стоят перед нами, в том числе и финансовая безопасность, финансовый баланс наших средств массовой информации, играют краеугольную роль в формировании устойчивой, стабильной медиа-сферы", - сказал Искаков.

Ставшая традиционной ежегодная независимая конференция по вопросам развития казахстанского рынка СМИ "Media Құрылтай" прошла 20 ноября 2024 года в Алматы. Главная тема конференции этого года - "Медиарынок: локальные и глобальные вызовы".

На сессиях Media Курылтая участники обсудили основные тенденции и вызовы, стоящие перед казахстанским медиа-рынком, практические инструменты для противодействия дезинформации. Отдельные сессии были посвящены вопросам авторского права и созданию собственного контента СМИ, проблемам финансирования и телепроизводства казахстанских телеканалов.

Отметим, в июне 2024 года президент РК подписал закон "О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".