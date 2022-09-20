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Борт №1 Сегодня, 02:40
83
Фото: Борт №1

Развитие USAID: обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества

Президент встретился с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества с акцентом на реализацию различных проектов в области развития.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Он пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года.

Кроме того, глава государства поговорил с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе.

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Сегодня, 02:40
83
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