Развитие USAID: обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества

Фото: Борт №1

Президент встретился с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В ходе беседы были обсуждены вопросы казахско-американского сотрудничества с акцентом на реализацию различных проектов в области развития.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Он пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года.

Кроме того, глава государства поговорил с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе.