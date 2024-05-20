Развитие туризма и взаимные инвестиции: о чем говорили главы МИД Казахстана и Китая

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел нашей страны Мурат Нуртлеу рассказал, о чем они говорили с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, передаёт BaigeNews.kz.

"Несмотря на сложности и вызовы современной международной обстановки, наши страны разделают схожие позиции по многим вопросам международной и региональной повестки. Об этом свидетельствует тесное взаимодействие и поддержка в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других площадок", - сказал Мурат Нуртлеу.

По его словам, Казахстан высоко оценивает и поддерживает инициативы глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации.

"Убеждены, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры глобальной безопасности, ускорит достижение целей устойчивого развития", - добавил глава МИД РК.

При этом он отметил, что Китай крупнейший торговый и экономический партнер Казахстана.

"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 30% достигнув рекордной отметки в 41 млрд долларов. Также хочу отметить, что Пекин стабильно входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня мы организовали десятки крупных региональных проектов на сумму более 7 млрд долларов в нефтегазовой, металлургической, химической, агропромышленной и иных сферах. В данный момент в целом ряде секторов ведется планомерная реализация порядка 50 совместных инвестпроектов", - указал министр.

Он выразил уверенность в том, что взаимный безвизовый режим и проходящий год туризма Казахстана в Китае станут мощным стимулом для роста турпотоков.

"Приветствуем планы по открытию в этом году филиала Пенкинского университета языка и культуры и Астане. Наряду с этим мы заинтересованы в открытии других филиалов передовых технических вузов Китая в Казахстане. Как мы видим, вектор казахстанско-китайских взаимоотношений демонстрирует стремительный рост в духе добрососедства и взаимного уважения", - резюмировал Марат Нуртлеу.

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