Развитие села очень важно для укрепления государства – Токаев

Каждый успешный гражданин должен заботиться о своем родном крае, сказал Президент.

5 ноября Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства. Он заявил, что работать необходимо в соответствии с принципом "сильные регионы – сильная страна", передаёт BaigeNews.kz.

"Развитие села очень важно для укрепления государства. В этой связи хочу вновь подчеркнуть: аул – это наша золотая колыбель. Казахи, которые родились в городе и прожили здесь всю жизнь, также имеют корни в сельской местности. Именно в аулах берегут и хранят традиции, язык и менталитет нашего народа. Чтобы наш народ не исчез в эпоху глобализации, мы должны, прежде всего, сохранить село. Еще раз повторю: каждый успешный гражданин должен заботиться о своем родном крае. В этом зале находится Қазақстанның Еңбек Ері Иван Адамович Сауэр. Агрофирма "Родина" под его руководством служит отличным примером того, как правильно нужно вести бизнес в сельском хозяйстве. Это передовое предприятие, которое не только вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение столицы и развитие экономики региона, но, что более важно, по-настоящему заботится о своих работниках и жителях села", - сказал Президент.

Села имени Наги Ильясова и Тан в Кызылординской области, село Шахтерское в Карагандинской области, село Новоникольское в Северном Казахстане также могут служить образцами для подражания, добавил Глава государства. В каждом регионе есть такие процветающие населенные пункты. Немало успешных предпринимателей, вышедших из сел.

"Я призываю бизнесменов развивать свои родные места. Убежден, каждый человек, добившийся больших достижений своим добросовестным трудом, должен внести личный вклад в процветание сел. Именно это станет проявлением подлинного патриотизма, заботы о Родине", - отметил Токаев.

В основе общенациональной акции "Таза Қазақстан" также лежат эти ценности.

"В рамках проекта наши населенные пункты стали чище и обрели новый облик. Забота об окружающей среде стала неотъемлемой частью общественной культуры. Эту работу следует продолжить. По моему поручению Правительство приняло соответствующую концепцию, нацеленную на повышение экологической культуры населения", - резюмировал Президент.

Ранее он сказал, что льготные кредиты на весенне-полевые работы фермеры получат уже в декабре.