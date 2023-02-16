Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК

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Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече отметили, что КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.

"В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на Морском терминале. Ремонт успешно завершён, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем, важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", — сказал Алихан Смаилов.

Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объёмов нефти из Казахстана.

Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надёжности используемого оборудования.

Успешная реализация программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 миллиона тонн нефти в год с казахстанской территории.

По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.