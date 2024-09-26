Развитие предпринимательского образования: чему Узбекистан может научиться у Казахстана?

На каждого сотрудника Big4 (компании KPMG, EY, PwC и Deloitte), согласно общедоступным данным за 2021 год, статистически приходилось от $127 до $145 тыс. годовой выручки, или, если брать по нижней планке, $347 дневной. Не всякому под силу такие темпы. Здесь нужны не только знания и профессиональные умения, но и развитые soft skills, в том числе серьезный уровень стрессоустойчивости, передаёт BaigeNews со ссылкой на Кursiv.media.

Для того чтобы попасть в Большую четверку, нужно пройти собеседование. При этом одним из самых популярных методов оценки данных кандидата в Big4 является ситуационное интервью, суть которого заключается в том, что соискатель должен решить проблемную ситуацию, реальную или смоделированную, для чего ему необходимо проанализировать все варианты решения, их плюсы и минусы, выбрать один и аргументировать свой выбор. Важное уточнение: человек не получает всю информации сразу. Его задача — задавать вопросы.

Задавать правильные вопросы — ключевой навык предпринимателя. В Америке этому навыку уделяют большое внимание, причем начиная со школьной скамьи. Так, например, менторы летней школы Pennsylvania Governor’s School for Global Entrepreneurship (PGSGE), работающей при одном из топ-30 американских вузов, выстраивают образовательный процесс таким образом, чтобы старшеклассники не ждали, когда им сообщат какие-либо новости, дадут вводные или расскажут, что делать с данными. То есть примерно в 16–17 лет вместе с водительскими правами молодые американцы получают навыки командной работы, способность задавать вопросы и делать выводы, базу критического мышления и навыки презентации. Все это благодаря развитию института предпринимательского образования.

Что за образование?

Бизнес-образование стабильно включают в число наиболее востребованных направлений обучения. В одних только Соединенных Штатах каждый год присуждают больше 350 тыс. степеней бакалавра в этой области. И если именно бизнес-образование принято ассоциировать с MBA, хотя в данной сфере можно получить и другие степени – от бакалавра до PhD, то предпринимательское образование феноменологически несколько отличается. Предпринимательское образование – это о том, как создать бизнес и думать, как бизнесмен, решая даже повседневные задачи.

Предпринимательским образованием называют совокупность системных знаний и практических навыков для информирования и специальной подготовки людей, которые хотят создавать и развивать различные бизнес-структуры. Цель предпринимательского образования, как социального института, состоит в том, чтобы обучать бизнесу как особому направлению деятельности. Потому что едва начав вести бизнес, человек сразу же сталкивается с тем, что должен мыслить и как экономист, и как финансист, и психолог и технолог.

Как предпринимательское образование развито в Центральной Азии?

Страны Центральной Азии серьезно отстают в развитии предпринимательского образования. Речь, по словам экспертов, идет о разнице в 20 или даже 30 лет. Именно поэтому уровень бизнеса в странах ЦА и СНГ настолько проигрывает на фоне зарубежного. Например, на данный момент большинство стран Центральной Азии, которая традиционно считается регионом, где предпринимательство играет ключевую роль для выживания и развития городов, находятся в кризисе высококвалифицированных кадров, которые могли бы развивать бизнес-среды. Как в Узбекистане, так и в Казахстане не хватает инженеров, что значительно замедляет развитие промышленности и технологий.

При развитии бизнеса на разных территориях всегда есть определенные географические, культурные и экономические особенности. И если уровень цифровизации Казахстана показывает рекордные темпы (портал цифрового правительства, напомним, в республике появился раньше, чем в России), то в Узбекистане ситуация отличается. Эта страна потратила больше времени на становление государственности после развала СССР. Закрытость и изоляция, которые были обусловлены в том числе соображениями безопасности, замедлили развитие экономики. При этом нельзя сказать, что институт бизнес-школ в Узбекистане не развит совсем.

"Всё зависит от того, как понимать термин "развит". Безусловно, по сравнению с периодом до 2016 года бизнес-образование в Узбекистане претерпело серьезные изменения, преимущественно позитивные. Однако от потребностей бурно и динамично развивающегося бизнеса система бизнес-образования пока, конечно, отстаёт. Но делается очень многое", – говорит Равшан Назаров, кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Отраслевые эксперты в обеих странах уверены, что институциональное закрепление предпринимательского образования, направленного на развитие в том числе и инженерных навыков, может стать решением многих проблем. В целом для формирования нового поколения предпринимателей, готовых противостоять вызовам XXI века, странам ЦА необходимо развивать новые образовательные программы, которые будут воспитывать у молодежи креативное и критическое мышление. Об этом ещё в 2020 году высказывался президент Казахстана.

"Мы должны переориентировать всю систему профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет "Основы предпринимательства" должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до вузов", – сказал он.

Где и как развивается бизнес?

По состоянию на 1 января 2024 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 36 799,8 тыс. Тогда как согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК численность населения в Казахстане на 1 апреля 2024 года составила 20 095 963 человек.

При этом количество действующих в Узбекистане предприятий и организаций (без дехканских и фермерских хозяйств) по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 469,1 тыс.ед., из них 401,3 тыс.ед. – малые предприятия и микрофирмы. В Казахстане же, как сообщают в БНС, зарегистрировано 2 187,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них действующие 2 017,4 тыс. субъектов, что на 4% больше, чем в минувшем году. В Казахстане, при меньшей численности населения (разница 15 млн человек), действует в 4 раза больше субъектов бизнеса.

"Примерно до 2016-2017 гг. уровень развития бизнеса в Казахстане отличался от ситуации в Узбекистане довольно значительно. Однако за последние годы в Узбекистане произошли серьёзные изменения, и в настоящее время условия для ведения бизнеса в обеих странах приблизительно равные. Например, в международных рейтингах по таким параметрам как "Индекс экономической свободы", "Индекс налоговой нагрузки", "Индекс свободы торговли", "Индекс свободы бизнеса" и т.д. показатели Казахстана и Узбекистана очень близки. Если ВВП Казахстана в 2015 г. в 5 раз превышал ВВП Узбекистана, то сегодня только в 2, и это тоже свидетельствует о серьезных реформах в Узбекистане", – отмечает Равшан Назаров.

Специалист по развитию предпринимательского образования Ермек Дуйсенханов является автором программ и учебных материалов по предмету "Основы предпринимательства для школ, вузов, ТиПО". Он считает, что внедрение изучения основ предпринимательства в учебных заведениях станет драйвером развития предпринимательства, что доказывает и соответствующий мировой опыт.

При этом, как замечает эксперт, нельзя забывать, что предпринимательство – это не только про прибыль, но и про большой труд, за которым стоит большая ответственность. Перед государством, экологией, клиентами, партнерами. Поэтому лекторы, разработчики программ и учебных пособий, методисты, преподавая предпринимательство, должны учить молодежь не только методам открытия собственного дела, но и ответственному отношению бизнесменов ко всем другим заинтересованным сторонам их бизнеса.

"Анализируя подходы к обучению различных преподавателей, я замечаю, что предметники часто зацикливаются на развитии предпринимательства в конкретном регионе. Но современные молодые бизнесмены не ограничены только рынком своего села, города, области, страны: у них есть безграничные возможности выходить за эти рамки и границы. И я хотел бы, чтобы молодые предприниматели осознали эти возможности и начали достойно представлять Казахстан на международных рынках", – отмечает эксперт.

Равшан Назаров оппонирует, отмечая, что география имеет большое значение, если обратить внимание на глубинную разницу менталитетов.

"Дело не только институте предпринимательского образования, дело во всей системе общества с ее экономическими, социальными, культурными, гуманитарными, даже конфессиональными и ментально-психологическими аспектами. Современная западная цивилизация базируется на таких основах как ярко проявляющийся индивидуализм, жёсткое следование законам и любым писанным правилам, динамичность, жесткий рационализм, – говорит эксперт. – Тогда как восточная ментальность (не только азиатская, а в том числе и славно-православная) – это созерцательная парадигма, образовавшаяся в условиях традиционных, доиндустриальных обществ, которая наложила особый отпечаток на всё философское, религиозное и художественное мировосприятие Востока. Особенности восточного менталитета – это традиционализм, консерватизм, почтительное отношение к прошлому и готовность индивидуального "я" раствориться в общем "мы".

Переформатировать мышление

Одну из ключевых ролей в развитии бизнес-образования в Казахстане играет проект "Talimger" благотворительного фонда "Halyk", главная цель которого состоит в том, чтобы активировать систему предпринимательского образования, которая помогла бы молодым людям развивать свои таланты, адаптироваться к изменениям и становиться более устойчивыми к экономическим вызовам.

Главным проектом фонда "Talimger" на данный момент стало введение учебного предмета "Основы предпринимательства и бизнеса" в общеобразовательных школах, вузах и колледжах Казахстана. В продолжении работы, начатой когда-то Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" фонд разработал учебные программы, методические материалы и иные ресурсы, которые были внедрены в 4000 школ, 92 колледжа и 44 университета страны. В результате свыше 300 тысяч школьников, 92 тысячи студентов колледжей и 44 тысячи студентов вузов получили возможность системного изучения основ предпринимательства на уровне, соответствующем самым высоким западным стандартам. Мало того, дисциплина постоянно развивается: это и обучение учителей, и создание методических пособий, и использование передового опыта западных стран (отметим, что оперативно внедрить новые решения – задача сложная, так как образование исторически структура неповоротливая). Это уже дает результаты, мы имеем целое поколение молодых людей, мышление которых устроено принципиально иначе.

При этом, по словам Ермека Дуйсенханова, задачи сделать бизнесмена из каждого молодого человека в стране перед фондом не стоит. Важно продолжать развивать новый тип мышления, а также давать возможность делать это в максимально безопасной среде.

Говоря же о разнице в развитии между Узбекистаном и Казахстаном, нужно иметь ввиду не конкуренцию, но деятельное сотрудничество. В частности, и в сфере образования. Узбекистан, по мнению экспертного сообщества, должен стремиться к лидерству в области производства и бизнеса, используя опыт других стран, адаптированный под собственные нужды. И внедрение предпринимательского образования на уровне общеобразовательных школ станет важным шагом на пути к этому.

Рынок решает

Важны не только и не столько единоразовые инициативы, сколько системные меры, которые должны планомерно приниматься на государственном уровне. Критическое значение имеют концептуальные подходы, определенные зафиксированные в контексте плана по развитию отрасли треки. Так, предпринимательское образование включает в себя не только теорию, но и много разных типов доставки знаний и усвоения навыков.

Междисциплинарный метод, например – это получение необходимых знаний и навыков через другие предметы (математика, литература и т.д.), тогда как профориентационная работа включает в себя не только получение живого опыта, но создание определенных инструментов, которые помогают расширять мышление и развивать навыки бизнеса и управления (например, должность президента школы и выборный процесс, соответственно). Все эти образовательные тропы не могут меняться каждый год.

Подход к этому в странах Центральной Азии, по словам экспертов, немного неверный. Подчас радикальные изменения происходят тогда, когда, положим, приходит новый министр. На Западе же в академических кругах не бросаются в новые методы и программы, все важные этапы прописаны заранее для каждого образовательного сегмента. Государство видит большую цель, делит ее на задачи и методично решает. Такой подход является наиболее эффективным.

Cоздание и развитие наукоёмких предприятий (а для этого нужно предпринимательское образование) повышает для локальных экономик возможность выйти из ресурсной зависимости. Этот опыт Узбекистан тоже может адаптировать и применить.