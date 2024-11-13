В Казахстане создадут кластер с полным циклом производства редких металлов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании "Экономический курс Справедливого Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Развитие отрасли позволит укрепить позиции Казахстана на мировом рынке, привлечь технологии и капитал, а также расширить участие в цепочке поставок в новых секторах экономики.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

О текущем состоянии и принимаемых мерах доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, также с докладами выступили руководители компаний АО "НАК "Казатомпром", ТОО "Тау-Кен Самрук", РГП "Национальный центр технологического прогнозирования".

"В Казахстане расположен один из трех в мире заводов полного цикла по производству бериллия, скандия, одно из четырех мировых производств тантала и ниобия. По данным Министерства промышленности и строительства, на металлургических заводах страны извлекаются висмут, сурьма, селен и теллурид, имеется технология по получению галлия из глинозема и индия из полиметаллического сырья. В ноябре текущего года запущено производство вольфрамового концентрата на месторождении Богуты в Алматинской области мощностью до 3,3 млн тонн. Общая сумма инвестиций в проект составила 350 млн долларов", - говорится в сообщении.

Руководителю Правительства также сообщили о проводимой работе по перспективным проектам в области разработки вольфрамовых руд и углубления переработки сырья до паравольфрамата аммония, создания кластера по производству магнитов.

Внимание уделено развитию секторов по производству батарейных материалов, постоянных магнитов, ресайклингу и производству жаропрочных сплавов. Реализуются проекты по добыче и переработке необходимых металлов. Так, на одном из крупнейших в мире месторождений Сарытоган планируется производство графитового концентрата с доведением до готовой продукции. С 2024 года в Казахстане выпускается моногидрат сульфата марганца, что покрывает 5% мирового рынка. Также реализуются проекты по разработке литиевых месторождений немецкой компанией Bergbau AG, корейским институтом KIGAM ведутся геолого-геофизические исследования лития в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем планируется наладить производство жаропрочных никелевых сплавов, которые составляют до 50% стоимости реактивных авиадвигателей, на основе рения, тантала, вольфрама, никеля и кобальта. На сегодня в стране налажена переработка лома лопаток авиадвигателей.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Олжас Бектенов отметил потенциал казахстанских компаний в части проведения геологоразведочных работ, в том числе разработки технико-экономических обоснований, для дальнейшего привлечения инвестиций. Такой подход позволит расширить долю Казахстана в мировом производстве редких и редкоземельных металлов. Премьер-министр подчеркнул, что Правительство окажет поддержку отечественным научно-исследовательским институтам и производителям.