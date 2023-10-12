Развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач госполитики - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы. На встрече обсуждали актуальные вопросы совершенствования языковой политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.

Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.

Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодёжь.

Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.

В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом "Қазақ тілі".