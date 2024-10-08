Развитие ИИ дестабилизирует общество - Маулен Ашимбаев

Актуальным вызовом, стоящим перед человечеством и вызывающим многочисленные дискуссии, является стремительное развитие нейросетей и искусственного интеллекта. Такое мнение высказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на ХХI заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Маулена Ашимбаева, сегодня цифровые технологии открывают широкие возможности для прогресса, но одновременно несут в себе и новые вызовы.

"По мнению экспертов, одной из главных угроз в информационной сфере становится широкое распространение злонамеренной дезинформации и фейков, в этих целях могут быть задействованы и силы искусственного интеллекта. Это может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами. В совокупности все эти вызовы дестабилизируют современные общества, подрывают глобальную стабильность и снижают эффективность прежних механизмов обеспечения безопасности", - сказал Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. При этом большую роль в этом процессе должны играть и религиозные лидеры.