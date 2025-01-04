Акценты Президента на внешней и внутренней политике взаимосвязаны. Так считает Адильхан Гадельшиев, эксперт Института Евразийской интеграции, передаёт BaigeNews.kz.

"В объемном интервью Президента Касым-Жомарта Токаева газете "Ana tili" содержится один из ключевых аспектов, требующих разъяснения и оценки. Речь касается разговоров о том, что Глава государства якобы смещает акценты в своей деятельности в сторону внешней политики. Следует отметить, что эти дискуссии представляют собой спекуляции, не соответствующие реальной картине", - говорит он.

По мнению эксперта, президент Казахстана, будучи профессиональным дипломатом с большим опытом, действительно придает важное значение международной деятельности. Однако его подход к управлению страной основывается на четком балансе между внутренней и внешней политикой.

"Причем этот баланс проявляется в приоритете внутренних реформ, направленных на укрепление социальной стабильности, экономического развития и улучшение благосостояния граждан. Примером такого подхода является последовательная реализация реформ в области государственной службы, образования, здравоохранения, регионального развития. Можно заметить, что Глава государства активно участвует в разработке и продвижении тех инициатив, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь граждан, а это программы социальной поддержки, модернизации инфраструктуры, а также инициативы по борьбе с коррупцией", - отмечает он.

С другой стороны, подчеркивает эксперт, дипломатический опыт Президента становится ключевым активом в условиях глобальной нестабильности и нарастающей геополитической турбулентности. Это особенно актуально сейчас, когда внешняя политика во многом выступает определяющей в судьбе многих стран. Внешнеполитическая деятельность Казахстана направлена на укрепление сотрудничества с партнерами, привлечение иностранных инвестиций и продвижение стратегических интересов за рубежом. Разумеется, эти усилия взаимосвязаны с внутренними задачами, поскольку успешная внешняя политика способствует экономической устойчивости и улучшению социальных условий внутри страны.

"Соответственно, акценты Президента на внешней и внутренней политике нельзя рассматривать обособленно. Это две взаимодополняющие составляющие, которые в совокупности обеспечивают комплексный подход к развитию нашей страны. Нужно понимать, что Казахстан и дальше останется на пути такого сбалансированного развития, где внутренние реформы и внешняя политика выступают как единая система, направленная на укрепление национальной устойчивости и повышение благосостояния граждан", - добавил он.

Как отмечает эксперт Института Евразийской интеграции Серик Жусупов, развитие бизнес-климата - безусловный президентский приоритет.

По его словам, новогоднее интервью Президента Казахстана К.К. Токаева стало заметной политической традицией, в рамках которой Глава государства не только подводит ключевые итоги года и обозначает перспективные векторы развития, но и расставляет все точки над i в будоражащих общественное мнение вопросах.

Он сделал особый акцент на заявлениях Президента, касающихся вопросов развития бизнеса и условий для реализации предпринимательской инициативы.

Во-первых, Глава государства четко обозначил свою принципиальную позицию в политике возврата незаконно приобретенных активов. Это не государственное давление на крупный бизнес в целях насильственной "уравниловки", а восстановление справедливости в отношении лиц, которые с использованием преступных или "серых" (на грани закона) методов сформировали свои состояния. Этот месседж адресован прежде всего честным представителям крупного бизнеса, которые не должны опасаться государства, которое заинтересовано в его развитии. Более того Президент особо подчеркнул ярко выраженную социальную ответственность ряда крупных предпринимателей, которые не остались в стороне, когда страна боролась с последствиями сокрушительных паводков.

Во-вторых, работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы объявлены Главой государства в качестве безусловного приоритета. Важнейшими стратегическими задачами государства являются продолжение деятельности по снижению излишнего административного контроля и создание максимально благоприятных условий для развития бизнес-сообщества. МСБ уже является работодателем для практически половины всего занятого населения (4,3 миллионов человек) и его доля в создании валового национального продукта постоянно растет. Бизнес стал базовой экономической силой страны и от его развития во многом зависит укрепление суверенитета нашей страны. Именно поэтому государство продолжит реализацию мер по поддержке МСБ через механизмы субсидирования, льготного кредитования и гарантирования займов.

В-третьих, высказанная Президентом критика в адрес управления экономикой обязывает соответствующий блок Правительства пересмотреть стратегические подходы и тактические инструменты регулирования экономической ситуации в стране. Необходима модернизация взаимодействия государства с бизнесом, при которой ключевой задачей станет поддержка предпринимательских инициатив, а не создание бюрократических препятствий. Уполномоченные органы должны прислушиваться к бизнесу и помогать воплощать его идеи, способствуя раскрытию его созидательного потенциала. Ведь предпринимательство выполняет важные социальные функции, обеспечивая занятость и улучшая качество жизни граждан, что делает его поддержку приоритетом государственной политики.

Проект будущего расширения на Тенгизе – это фактор экономической устойчивости Казахстана. Так считает эксперт Института Евразийской интеграции Серик Бельгибаев.

"Президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ana tili". В нем было особо отмечено, что в 2025 году завершается проект будущего расширения на Тенгизе (ПБР). Данный проект, как заявил Глава государства, позволит значительно увеличить добычу нефти, укрепив тем самым энергетическую безопасность страны и обеспечив приток значительных инвестиций в экономику", - пишет он.

Эксперт отмечает, что завершение ПБР в 2025 году можно назвать наиболее значительным позитивным событием для экономики Казахстана. Проект стоимостью свыше 46 млрд долларов не только увеличит производственные показатели, но и обеспечит стране дополнительную подушку безопасности в период геоэкономической нестабильности.

По оценкам Министерства финансов РК, запуск расширенных мощностей принесет в бюджет дополнительно около 1,4 трлн тенге (эквивалент 2,8 млрд долларов США). Эти средства станут важным источником пополнения государственной казны в условиях, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, а волатильность на сырьевых рынках остается высокой.

"Увеличение добычи нефти на Тенгизе до 38–39 млн тонн в год не только усилит экспортный потенциал страны, но и создаст мультипликативный эффект для других секторов экономики. Проект уже стал катализатором развития местного бизнеса: объем закупок казахстанских товаров и услуг превысил 1,5 млрд долларов, что способствовало развитию отечественных производств и сервисных компаний", - пишет эксперт.

При этом социально-экономическое значение проекта выходит далеко за рамки нефтедобывающей отрасли. За время реализации ПБР создано более 63 тыс. рабочих мест для казахстанцев, выплаты в виде налогов и других платежей достигли 380 млн долларов, что существенно укрепило доходную базу бюджета.

Мировая экономика переживает период трансформации и неопределенности. Поэтому реализация проекта такого масштаба становится важным стабилизирующим фактором. Проект будущего расширения создает надежную основу для экономического развития страны, обеспечивая устойчивость перед лицом глобальных вызовов.

Эксперт Института Евразийской интеграции Ибрагим Каппасов подчеркивает, что новое интервью Президента Касым-Жомарта Токаева изданию "Ана тілі" определило стратегические направления работы государственного аппарата на 2025 год. Тезисы, озвученные в ходе беседы, охватывают широкий спектр актуальных вопросов, включая внешнюю и внутреннюю политику, экономическое развитие и укрепление инфраструктуры. Формат интервью не только выделяет приоритеты, но и задает алгоритм их реализации. Выбор времени публикации – сразу после новогодних праздников – также имеет значение, так как в этот период внимание аудитории сосредотачивается на анализе значимых месседжей.

Одним из центральных акцентов стало внимание к вопросам развития молодежи. Президент подчеркнул важность поддержки молодых людей, которые стремятся реализовать себя как внутри страны, так и за ее пределами. Государство понимает, что запретительные меры в условиях глобализации неэффективны и могут усилить миграционные настроения. Вместо этого применяется "мягкий подход": учеба и получение опыта за рубежом воспринимаются как временный этап развития. Ключевая задача государства – создать привлекательные условия для возвращения молодых специалистов, предоставляя возможности для их самореализации на родине.

"Выбранная стратегия развития человеческого капитала может обеспечить значительный кумулятивный эффект. Молодежь, вернувшаяся в Казахстан с зарубежным опытом и знаниями, станет источником трансферта технологий, что особенно важно для модернизации экономики. Скептики могут возразить, что часть молодых специалистов может остаться за границей. Однако текущая экономическая ситуация в развитых странах – с ростом инфляции, безработицей и другими неблагоприятными факторами – снижает привлекательность "окончательной" эмиграции. Никто не торопится сжигать мосты – и правильно делает, учитывая, как быстро меняется обстановка в мире", - говорит он.

По его словам, на практике уже имеются успешные примеры молодых специалистов, вернувшихся на родину после учебы или работы за рубежом. Они смогли применить полученные компетенции, принести пользу стране и достичь карьерных высот. Эти кейсы демонстрируют, что интеграция международного опыта способствует личностному и профессиональному росту. Казахстан в данном случае следует мировому опыту, выстраивая эффективную модель подготовки и привлечения высококвалифицированных кадров.

Государство продолжает укреплять "молодежную повестку" за счет программ по снижению безработицы, предоставления жилья и других льгот. Эти меры направлены на формирование среды, где молодое поколение может чувствовать себя защищенным, уверенным и способным реализовать свои амбиции. Для молодежи открыты широкие перспективы, а их успех во многом зависит от целеустремленности, трудолюбия и активного участия в построении собственного будущего.