Развитие атомной энергетики в странах Европы: планы строительства новых АЭС и реакторов

В то время как Германия постепенно отказывается от ядерной энергетики, а многие государства ЕС вообще не имеют атомных станций, другие расширяют свои ядерные программы, строят новые электростанции и откладывают поэтапный отказ от использования атомной энергии. Это связано с потребностью в обеспечении энергетической безопасности, снижении зависимости от ископаемых видов топлива и стремлением к сокращению углеродных выбросов. Редакция BaigeNews.kz подготовила обзор ключевых инициатив и проектов, которые находятся на стадии реализации в этих странах.

Швейцария: осторожный подход к ядерной энергетике

Пожалуй, самым ярким отражением общеевропейской ситуации является Швейцария. Буквально вчера правительство страны объявило, что намерено отменить запрет на строительство новых атомных станций. Изменения в действующее законодательство будут предложены к концу года, а парламент должен обсудить их в 2025 году. Затем этот вопрос, вероятно, будет вынесен на референдум.

Швейцарский запрет на эксплуатацию атомных станций был первоначально введен в 2018 году из-за опасений по поводу безопасности, вызванных аварией на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году.

Но недавно эти опасения были отодвинуты на второй план решением Швейцарии достичь нулевого уровня энергопотребления к 2050 году, а также вопросами о способности страны обеспечить достаточное энергоснабжение после вторжения России в Украину.

В настоящее время Швейцария располагает четырьмя устаревшими атомными станциями, а также в значительной степени зависит от возобновляемых источников энергии.

В заявлении швейцарского правительства говорится, что существующий запрет “несовместим с целью обеспечения технологической открытости, а также создает риски для вывода из эксплуатации существующих заводов”.

Венгрия: модернизация и расширение

В настоящее время Венгрия располагает четырьмя действующими ядерными реакторами мощностью 1,9 ГВт, которые обеспечивают около 40% электроэнергии страны.

Она также приступила к реализации проекта "Пакш II", в рамках которого российская компания "Росатом" поставит два реактора ВВЭР-1200. Новая атомная станция расположена менее чем в двух часах езды к югу от венгерской столицы, на берегу Дуная, недалеко от небольшого городка Пакш, откуда и получила своё название.

Правительство Венгрии намерено довести долю энергии, вырабатываемой за счет атомных станций, к началу следующего десятилетия до 70%.

"Ядерный ренессанс" Франции

Франция, располагающая небольшим количеством собственных ресурсов ископаемого топлива, долгое время была ядерной сверхдержавой. Но в 2022 году выработка электроэнергии на французской атомной электростанции упала до 30-летнего минимума. Это случилось после того, как из-за проблем с эксплуатацией многие реакторы были выведены из строя. Это оказало дополнительное давление на европейские цены на энергоносители, которые и без того выросли из-за сокращения поставок газа из России.

В течение 2021 года доступность улучшилась. Тогда атомные электростанции Франции выработали 361 миллиард киловатт-часов электроэнергии, что составляет 68% годовой выработки электроэнергии в стране, что является самым высоким показателем в мире по объему ядерной генерации.

Сегодня Франция снова является вторым по величине производителем ядерной энергии в мире с 58 реакторами, уступая только ядерному парку США.

В 2022 году президент Республики объявил о планах правительства возродить ядерную программу страны путем строительства шести реакторов EPR второго поколения (EPR2) с возможностью строительства еще восьми реакторов. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2035 году. Задача укрепления энергетического суверенитета в свете ситуации на Украине и необходимости обезуглероживания экономики в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию выходит за рамки национальных границ и по-новому рассматривает ядерную энергетику во всем мире.

Чехия: на пути к энергетической независимости

Чехия также активно работает над развитием своих атомных технологий. В стране планируется строительство новых реакторов на существующих АЭС, таких как "Темелин" и "Дукованы". В 2021 году чешское правительство приняло решение о начале конкурсного процесса для выбора подрядчика по строительству нового реактора на АЭС "Дукованы". Основной акцент делается на модернизацию и обеспечение безопасности существующих объектов, что позволит увеличить долю атомной энергетики в общем балансе энергоснабжения страны.

В начале текущего года Правительство Чехии заявило, что планирует построить до четырех ядерных реакторов вместо одного, поскольку страна стремится стать более энергонезависимой и отказаться от ископаемого топлива.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что решение о строительстве большего количества реакторов может снизить цену на один реактор до 25%. Сроки и местоположение еще не определены.

Три компании, включая американскую Westinghouse, французскую EDF и корейскую KHNP, первоначально подали заявки на строительство одного реактора на атомной электростанции в Дукованах. Она должна быть введена в эксплуатацию к 2036 году.

Польша: старт новой эры атомной энергетики

Польша, долгое время полагавшаяся на угольную энергетику, наконец, сделала решительный шаг в сторону атомной энергетики. В 2021 году польское правительство утвердило план строительства первой атомной электростанции.

Правительство Польши в июле 2023 года официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны. В сентябре было подписано финальное соглашение о его проектировании и строительстве с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.

На днях министр финансов Польши Анджей Доманский заявил, что Правительство Польши выделит на её строительство 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро).

Первая АЭС в Польше будет расположена в Померании (северо-западная территория страны), ее строительство должно начаться в 2026 году, а первый блок планируется запустить в эксплуатацию в 2033 году.

Атомную станцию будут строить по американской технологии AP1000 – такой же, как Westinghouse начала реализовать в Украине.

Параллельно Польша планирует построить еще одну атомную электростанцию, но по корейской технологии APR-1400. В конце октября 2022 года соглашение о намерениях было подписано с Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Кроме того, польский нефтяной концерн Orlen с помощью США намерен построить две энергостанции с модульными реакторами BWRX-300 по проекту GE Hitachi Nuclear Energy.

Строительство новых АЭС и реакторов в Венгрии, Чехии, Польше, Франции и возможность продления ядерной программы в Швейцарии подчеркивают растущий интерес к атомной энергии как важной части будущего энергетического баланса этих стран. В условиях растущих глобальных вызовов в энергетической сфере эти страны стремятся к модернизации своих энергетических систем, внедряя новые технологии и соблюдая стандарты безопасности.