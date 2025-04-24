Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов выступил на открытии XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня мы проводим юбилейную сессию по 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Развитие Ассамблеи тесно переплетается с укреплением нашей независимости, историческими этапами становления суверенного Казахстана. В рамках 30-летия АНК организована соответствующая работа. Реализуется план мероприятий, утвержденный правительством" - сказал Азильханов.

Он отметил, что 1 марта во всех регионах состоялось торжественное открытие мероприятий юбилейного празднования организации.

Деятельность четырех с половиной тысячи организаций Ассамблеи также интегрирована в соотвествии с годом рабочих профессий, 80-летия Победы, 30-летия Конситуции, отметил Азильханов.

"В канун с 1-го 15-го апреля под представительством акимов проведены расширенные советы региональных Ассамблей. 23-го апреля в Астане состоялось расширенное заседание Совета Ассамблей", - заключил он.

Ранее эксперты в интервью BaigeNews.kz высказались о предстоящей сессии.

Как отметил депутат Сената Парламента РК и руководитель центра "Жомарт жан" Евгений Больгерт, сессия станет не только поводом подвести итоги, но и определит новые ориентиры для развития общества.

Представители этнокультурных центров из разных казахстанских регионов считают, что укрепление мира станет основным лейтмотивом заседания сессии АНК.

В 2024 году XXXIIІ сессия Ассамблеи прошла повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".