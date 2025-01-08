Председатель Комитета мажилиса по аграрным вопросам Серик Егизбаев и депутат Николай Арсютин посетили тепличный комплекс EURASIAN GREEN PRODUCT, расположенный в Илийском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Они ознакомились с производственной мощностью предприятия и качеством выпускаемой продукции. После экскурсии провели встречу с работниками.

В беседе с коллективом предприятия председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев рассказал о мерах, принимаемых государством по поддержке сельского хозяйства и развитию регионов, о законах, принимаемых парламентом, и проектах, реализуемых партией. Депутаты также ответили на вопросы своих избирателей.

Руководство предприятия обратилось к депутатам с просьбой рассмотреть возможность кредитования их комплекса под 2,5 процента по опыту Северо-Казахстанской области.

Серик Егизбаев заверил, что фракция партии "Ауыл" поднимет данный вопрос на заседаниях мажилиса.

В ходе встречи подняты и другие проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития агропромышленного комплекса.