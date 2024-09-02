Развитие АПК и финансовый сектор: депутаты высказались о Послании-2024

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность перехода от прямого субсидирования к более эффективным механизмам поддержки, включая обеспечение доступного кредитования. Он также акцентировал внимание на необходимости улучшения финансового сектора. Депутат Елнур Бейсенбаев прокомментировал для BaigeNews.kz изменения, озвученные в Послании.

"Парламент будет работать во всех направлениях, обозначенных в Послании. В 2023 году президент поставил масштабную задачу — увеличить экономику до 450 миллиардов долларов. Это был значительный шаг со стороны Главы государства. В связи с этим, я считаю, что текущее послание содержит чёткие меры для достижения этих амбициозных целей", — отметил депутат.

Он также упомянул о возникших у бизнесменов проблемах с задолженностями.

"Если налог не уплачен, счета блокируются. Это создает реальные трудности, поскольку средства на счету иногда становятся недоступными. В результате приходится либо брать в долг, либо использовать наличные, чтобы решить финансовые вопросы. Однако, как отметил президент, блокировка теперь будет применяться только к сумме штрафа", — добавил он.

Депутат акцентировал внимание на агропромышленном комплексе, который также был затронут в Послании. Он подчеркнул, что Казахстан обладает потенциалом для развития этого сектора.

"Агропромышленный комплекс способен стать движущей силой экономического роста и обеспечить продовольственную безопасность. Например, в Узбекистане этот сектор развивается быстрыми темпами, и Казахстану тоже необходимо двигаться в этом направлении", — сказал депутат.

Он также прокомментировал задачи, озвученные в Послании, касающиеся промышленности.

"Глава государства поставил задачу по достижению энергетической независимости, что имеет первостепенное значение. Мы не можем привлечь инвесторов, пока не сможем обеспечить их электроэнергией. В связи с этим строительство заводов остаётся под угрозой. Президент также обозначил необходимость развития атомной энергетики, чтобы мы стали энергетически безопасной страной", — подчеркнул депутат.

Развитие АПК

Депутат Нуржан Ашимбетов прокомментировал развитие агропромышленного комплекса (АПК), на котором акцентировал внимание президент Касым-Жомарт Токаев. По мнению депутата, одной из ключевых проблем сектора является неэффективное управление. Несмотря на значительные выделения государственных средств, не все из них используются эффективно.

"Основной акцент сделан на финансировании отрасли. У нас выделяется много субсидий, которые, к сожалению, зачастую теряются из виду. Мы редко видим реальные результаты от этих инвестиций. Президент предложил, чтобы субсидии выдавались не напрямую, а через финансовые организации. К сожалению, если деньги поступают через фонд "Байтерек", то их обычно не хватает. Мы пока не можем задействовать банки второго уровня. Президент поручил рассмотреть возможность привлечения этих банков через субсидирование. Этот вопрос требует решения. Например, по программе "Ауыл Амана́т" фермерам кредиты выдают по ставке два с половиной процента", — отметил депутат.

Нуржан Ашимбетов считает, что фермерам не следует предоставлять прямые субсидии, лучше использовать льготное кредитование.

"Президент подчеркнул необходимость изменения механизма финансирования. Что касается земельных ресурсов и регистрации скота, уверяю, что здесь не должно быть никаких сложностей. Президент поручил установить ответственность для тех, кто занимается фиктивной отчётностью. По закону за нарушения статистики предусмотрена уголовная ответственность. К сожалению, я не слышал ни о одном случае, когда кого-то привлекли к ответственности за подделку данных", — добавил он.

Что касается земельных ресурсов, то их в стране действительно много, подчёркивает депутат. Казахстан занимает пятое место в мире по площади пастбищ, однако казахстанцы продолжают утверждать, что пастбищ не хватает.

"Земли были распределены давно, и не все используются эффективно. Поэтому работа по возврату земель будет продолжаться", - сказал Нуржан Ашимбетов.

По его словам, передача земельных инспекций в единый комитет земельных ресурсов положительно сказалась на вопросе АПК. Когда инспекции были в подчинении акиматов, наблюдались случаи, когда акиматы одновременно выдавали земли и контролировали этот процесс, утверждает депутат.