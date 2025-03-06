На заседании штаба по обеспечению экономического роста, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, обсудили инвестиционные проекты в газовой промышленности и инвестиционное развитие Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации АО "НК "QazaqGaz", уже в этом году планируют завершить строительство магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал". Проект стоимостью 123 млрд тенге должен дать свой вклад в добавленную стоимость газовой отрасли. В 2027 году ожидается завершение строительства нового магистрального газопровода "КС-14–Костанай", до 2029-го – завершение двух этапов строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган и второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент".

На заседании штаба обсудили все нюансы развития проектов и возможности устранения возникающих барьеров, затягивающие сроки их исполнения.

В Актюбинской области отмечается высокий темп промышленного и инвестиционного роста. По итогам прошлого года объём промышленного производства региона вырос на 4,5% и достиг 2,6 трлн тенге (2,5 трлн в 2023 году). Инвестиции в основной капитал в 2024 году составили 901,1 млрд тенге, из которых 78% – частные, и 22% – бюджетные. Из них 53% вложены в горнодобывающую промышленность, 42% – в обрабатывающую. Объём прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2024 года составил 337,4 млн долларов.

По информации заместителя акима Актюбинской области Абзала Абдикаримова, в регионе реализуются 74 инвестиционных проекта. Из них в 2025 году – 10 проектов на сумму 460 млрд тенге, с созданием 1,2 тыс. рабочих мест. В их числе – рельсосварочное предприятие ТОО "ПЗТМ Ltd", освоение месторождения Лиманное, вторая очередь шахты "10-летие независимости Казахстана", переработка шерсти и производство нетканых материалов ТОО "KAZFELTEC", строительство ветровой электростанции "Хромтау 1".

В регионе разработана инвестиционная программа, действует комплексный план действий по привлечению инвестиций, состоящий из 46 мероприятий. Определены нишевые проекты для заказа на инвестиции, уже получены 13 инвестиционных предложений на 265 млрд тенге. В их числе – производство горнодобывающей техники, санфаянса, обуви, продукции из рыбы, птицефабрика, башенные фермы и другие. В числе ключевых проектов, запланированных на 2026-2028 годы – строительство обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд ТОО "AltynEx Company" с объёмом инвестиций в 207 млрд тенге, транспортно-логистический хаб АО "Казпочта" (25 млрд тенге), битумный завод ТОО "Batys Bitum" (111 млрд тенге). Прорабатываются проекты по производству аммиака и карбамида, стеклотары, переработке диатомитового сырья.

На заседании штаба также обсудили вопросы газо- и водоснабжения региона, восстановления объектов образования и автодорог в рамках ЧС. Вице-премьер рекомендовал акимату области информировать бизнес-среду региона о мерах господдержки для малого и крупного бизнеса, предоставляемых через холдинг "Байтерек", чтобы они могли как можно скорее подавать заявки на финансирование своих проектов.