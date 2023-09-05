Разведку нефти хотят провести в заповедной зоне Актюбинской области

В Министерстве энергетики дали разрешение на разведку углеводородного сырья в плато Актологай, которое относится к государственному природно-заповедному фонду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Плато Актолагай — местность с уникальным ландшафтом в западной части Казахстана. Горная гряда привлекает своими космическими ландшафтами: белоснежные скалы причудливых форм резко контрастируют с окружающей местностью. Последние 17 лет территория в перечне природно-заповедного фонда республиканского значения. Несмотря на это, здесь намерены провести разведку нефти.

Почётный разведчик недр Казахстана, учёный-геолог Владимир Юриш считает незаконным данное разрешение. Если нефть найдут, последует бурение скважин и добыча чёрного золота. Это повлечёт загрязнение окружающей среды, уверен он.

"По закону любая хозяйственная деятельность в пределах природоохраняемых объектов запрещена. Тот факт, что на эту площадь выдали разрешение на нефтеразведочные работы, идёт в прямое противоречие с законом - это уже вопрос судебный", - утверждает геолог.

Известно, что 11 августа частная компания, взявшаяся за разведку нефти, провела общественные слушания, где получила согласие местного населения. Люди заинтересованы в обещанных рабочих местах, которые создадут на месте производства. Однако проект приостановлен из-за нарушений. Экологи обнаружили, что по плану нет конкретно очерченных границ территории, на которой фирма намерена провести геологоразведочные работы.

Руководитель отдела экологического регулирования департамента экологии по Актюбинской области Амирхан Таргынов заверил, что акимат не даст разрешение на проведение работ в государственной природно-заповедной зоне.

"В случае непредоставления подтверждающих документов, то, что они не будут в них работать, мы будем давать отказ на проведение дальнейших работ", - подчеркнул он.

Экологи уверяют, в случае, если разведка нефти будет начата, вести её разрешат только в двух километрах от государственной природно-заповедной зоны.