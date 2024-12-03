Разведанные запасы золота превышают объёмы его добычи в Казахстане

На заседании Правительства РК министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что за последние 30 лет в Казахстане наблюдается рост запасов – железа, марганца, золота, урана, нефти и газа, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минпрома отметил, что минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых и динамика их разведки остается положительной.

"Коэффициент восполняемости золота 1,2. Это говорит о том, что объем разведанных запасов по золоту больше объема его добычи. По меди, коэффициент 0,7. При этом недропользователями активно разведуются участки недр, перспективные на медь", — сказал Канат Шарлапаев.

Он также сообщил на заседании, что перспективные площади редкоземельных металлов обнаружены в Казахстане.